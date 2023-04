Tennis tavolo Serie A1 femminile – Sciannimanico: “Brunetti, fiducia per lo scudetto”

CASTEL GOFFREDO Sono tutte a disposizione di coach Alfonso Laghezza. E questa è già una buona notizia per la Brunetti Castel Goffredo. Si avvicina a grandi passi l’andata della finale scudetto con il SüdTirol, in programma l’1 maggio alle ore 18 al Centro Sportivo “Maso della Pieve”. Ritorno previsto sabato 13 al PalaMazzi, sempre alle ore 18. Giunti alla settima finale consecutiva, con 19 scudetti in bacheca, double 2023 già confezionato con Coppa Italia e Supercoppa, alla palestra “Mazzi” si lavora con tranquillità e fiducia, ma bisogna lo stesso tenere alta la guardia. Sempre. Ci pensa il gm Franco Sciannimanico a spegnere facili entusiasmi per un campionato dominato, quando alla vigilia non era proprio scontatissimo. E iniziato con un pari in casa col Norbello. «Sappiamo bene che le finali sono sempre gare a sé – commenta il direttore generale – La pallina è rotonda e tutto può succedere. Comunque sono contento perché abbiamo tutte le ragazze in forma e a disposizione. Coach Laghezza avrà ampie possibilità di scelta in base a come le vedrà in allenamento». Gaia Monfardini, Nicole Arlia, Bernadette Szocs, Chen Szu-Yu e Mariia Dolgikh sono pronte. Il SüdTirol, anche se battuto nella regular season 4-2 e 4-0, non sarà un avversario facile. Si pensava che la finale sarebbe stata ancora una volta un affair tutto virgiliano con la PaninoLab, come negli ultimi due anni, invece le “cugine” sono state superate in semifinale dalle bolzanine. «E’ una squadra attrezzata, forte e completa: ha eliminato la Bagnolese che era una formazione altrettanto forte. Manca ancora qualche giorno, ma andiamo a Bolzano fiduciosi, poi il ritorno a Castel Goffredo. E lì si vedrà». Nel caso di un doppio pareggio vi sarà gara-3. Con un ulteriore pari, vince chi si è classificata meglio in stagione, quindi la Brunetti che ha chiuso al primo posto.