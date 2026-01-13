Calcio Promozione – La Governolese si gode il baby Scaglione: “Così ci salviamo. Il gol una gioia immensa”

Governolo La Governolese è ripartita alla grande dopo la sosta invernale. I pirati del Mincio hanno infatti schiantato per 3-0 il Valcalepio, facendo un bel balzo in avanti in classifica e traendo una grande iniezione di fiducia per librarsi al più presto fuori dalla zona playout. Ad aprire le marcature e a mettere la gara in discesa è stato il giovanissimo centrocampista Vincenzo Scaglione. Il promettente classe 2008 racconta così la sfida: «Abbiamo avuto un ottimo approccio alla gara, abbiamo avuto la mentalità giusta fin dagli spogliatoi. I nostri primi 25’ sono stati quasi perfetti sotto il profilo tattico, visto che siamo riusciti a seguire alla lettera le indicazioni del mister. Nella ripresa abbiamo provato a prendere alti gli avversari e abbiamo fatto un po’ fatica a tenere il ritmo. Nel complesso, la squadra ha dimostrato grande compattezza». Con questo primo gol in stagione, Vincenzo diventa il calciatore più giovane ad andare a segno in Promozione: «Sono molto contento della rete: è il risultato di tanti fattori, primo tra tutti la società, a partire dal ds Rudy Tavernelli, che ad agosto ha creduto in me come in tanti altri ragazzi – commenta –. A lui si aggiunge il mister Luca De Martino. Il mio gol è la dimostrazione del grande lavoro che sta facendo per valorizzare noi giovani. Devo tanto a loro e alla fiducia che ci stanno infondendo. L’età è solo un numero – prosegue il centrocampista –. Ho sempre avuto l’ambizione di giocare a questi livelli. Spero che questo gol sia solo un punto di partenza per fare ancora meglio, aiutando la squadra a salvarsi. Lo dedico alla mia famiglia e alla mia ragazza, che mi sono sempre vicine». A proposito di famiglia, Vincenzo è cresciuto in un ambiente che respira calcio da sempre: il papà è stato ds del Casteisangiorgio, mentre il nonno ha svolto l’incarico di vicedelegato al fianco di Alberto Pasolini, storico delegato della Figc di Mantova. «Fin da piccolo papà Antonio e nonno Vincenzo mi hanno trasmesso la passione per il calcio, aiutandomi a inseguire quegli obiettivi che ora sto raggiungendo – sottolinea il classe 2008 –. Ora mi seguono entrambi entusiasti allo stadio, sono loro a caricarmi domenica dopo domenica. Per me è un’emozione enorme». Quello col Valcalepio è stato il primo di tre scontri diretti che diranno tanto sulla stagione della Gove: «Con Lodrino e Orsa Iseo ci giochiamo una bella fetta di campionato – conferma Vincenzo –. Saranno partite equilibrate e molto combattute. Dovremo dare il tutto per tutto perché ogni punto è ora da adesso in poi. Il punto focale deve essere l’atteggiamento, che deve essere lo stesso visto col Valcalepio: questo è il tassello fondamentale per centrare una salvezza tranquilla».