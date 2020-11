Pallavolo serie A1 f – Vbc E’più prova a invertire la rotta

CASALMAGGIORE Non ha alternative. Se non vuole dire addio ai sogni di gloria e trovarsi invischiata a lottare nei bassifondi della classifica. La Vbc E’più si avvicina al giro di boa del campionato con 9 punti e due match da disputare. Stasera, fischio d’inizio alle ore 18, al PalaRadi è ospite Cuneo, per l’ultimo turno di andata. Poi si darà spazio ai recuperi delle gare non disputate per Covid prima del girone di ritorno. Casalmaggiore deve recuperare la gara di Busto. Il momento è cruciale perché le rosa devono invertire la rotta e tornare alla vittoria. Non ci sarà Laura Partenio che aspetta ancora di sapere l’entità dell’infortunio patito al ginocchio a Firenze dopo la risonanza di ieri. Una brutta tegola perché si parla di lesione al legamento. Stufi e compagne scendono in campo per una vittoria da dedicare a lei, ma servirà dare tutto in campo con il cuore e la testa e giocare una gara continua come raramente è successo finora. L’E’più è passata attraverso tante vicissitudini sfortunate, ma è venuto il momento di dimostrare che il valore della squadra non è quello emerso nelle ultime partite. La giovane centrale Michela Ciarrocchi vede così il match con Cuneo: «Stiamo lavorando veramente duro per riscattarci, alla ricerca di quella continuità di gioco che ci manca. Solo col lavoro e la determinazione possiamo ritrovare la giusta direzione. Cuneo avrà tanta voglia di fare bene, ma ho fiducia che riusciremo ad esprimere la nostra migliore pallavolo. Speriamo che Laura torni in campo il prima possibile».

Vbc E’più: Stufi, Sirressi. Bonciani, Montibeller, Maggipinto, Melandri, Vanzurova, Ciarrocchi, Marinho, Bajema, Vasileva, Kosareva. All.: Parisi.

Sergio Martini