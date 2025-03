Pallavolo serie A3 – Il Gabbiano Farmamed chiude in casa con il Sarroch: tre punti per arrivare carichi ai play off

Mantova Certa della partecipazione ai play off per il secondo anno consecutivo, il Gabbiano Farmamed chiude la stagione regolare nel match interno con i sardi del Sarroch (ore 18). Un match che vale più per gli ospiti perché il Top Team, indipendentemente dal risultato dell’ultima partita al PalaSguaitzer, chiuderà al quarto posto in classifica e sfiderà la quinta formazione del suo girone il 16, 23, 26 marzo, prima gara a Mantova ed eventuale bella sempre a Mantova. Sarroch si gioca invece il quinto posto con San Giustino, vantando un punto in meno degli umbri che ospitano Brugherio. Per conoscere l’avversario di Gola e compagni nei play off sarà dunque necessario l’ultimo turno di campionato. Ma intanto la formazione di coach Serafini sarà al via dei play off per il secondo anno consecutivo dopo aver sfiorato la promozione al suo primo tentativo. Ci dovrà arrivare nella miglior condizione possibile per cercare di andare avanti passo dopo passo nelle gare che decidono una stagione. Due saranno le formazioni che verranno promosse in A2. Settimana tranquilla per preparare la sfida con i sardi. Baldazzi ha recuperato dal lieve problema al ginocchio e qualche piccolo acciacco è stato smaltito dallo staff sanitario. Va da sé che Serafini potrà contare sul tutta la rosa e magari dare spazio a giocatori che hanno giocato meno. Probabile che per sbrigare la pratica Sarroch si affidi all’inizio al sestetto sceso in campo a Belluno con Depalma in cabina di regia, opposto Baldazzi, Pinali e Scaltriti in banda, Miselli e Ferrari al centro con Marini libero. La panchina offre garanzie come si è visto in altre occasioni. Dell’ultimo match di regular season parla il ds Nicola Artoni: «Dopo una settimana regolare, con tutti presenti agli allenamenti, puntiamo a vincere l’ultima partita con Sarroch che verrà a Mantova con lo stesso obiettivo. Vogliamo giocare con San Giustino il primo turno dei play off». E’ atteso anche un buon sostegno dei tifosi, una sorta di prova generale per i play off dove sarà molto importante.

Gabbiano Farmamed

1 Miselli, 3 Parolari, 5 Baldazzi, 6 Tauletta, 7 Scaltriti, 8 Marini (L), 9 Pinali, 10 Ferrari, 11 Depalma, 15 Zanini, 16 Gola, 17 Massafeli, 18 Montarulo (L), 24 Catellani. All.: Serafini.

Sarlux Sarroch

1 Dimitrov, 2 Curridori, 3 Graziani, 4 Leccis, 5 Lusetti, 7 Pilotto, 8 Mocci (L), 9 Giaffreda (L), 10 Chiapello, 11 Nasari, 14 Romoli, 15 Rossi, 17 Pisu, 82 Scarpi. All.: Mattioli.

