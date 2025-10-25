Pallavolo serie B – Asolarem e Viadana inseguono la prima vittoria

Mantova Obiettivo primo successo per il Motta&Rossi Asolaremedello, che questa sera al PalaSchiantarelli affronta il Cazzago Adro (ore 20.30, arbitri Camozzi e Chiara Francesca Pacchioni di Cremona). I bresciani hanno due punti in classifica grazie al successo al tie-break all’esordio sul campo del Modena, mentre nel turno successivo hanno ceduto 3-1 allo Scanzorosciate. L’Asolarem, invece, dopo la sconfitta interna con il Vero Volley Monza, è stato battuto ancora per 3-1 dal Sassuolo. «Siamo stati messi sotto da un avversario che aveva qualcosa in più – spiega coach Ghitti – ma con Cazzago Adro ce la possiamo giocare, sfruttando le nostre caratteristiche e limitando i loro punti di forza. Dopo due battute d’arresto, giocare in casa ci offre l’occasione giusta per centrare finalmente un risultato positivo». Rientra Mattinzoli. Nella B2 femminile, anche il Viadana è alla ricerca del primo successo. Dopo le sconfitte con Universo Pavia e Soliera, le rivierasche ospitano questa sera al PalaFarina (ore 20, arbitri Silvia Oliviero e Claudia Rabaioli di Brescia) lo Zerosystem San Damaso, formazione reduce dal ko casalingo con il Circolo Minerva Parma. «Stiamo lavorando per capire i motivi dei nostri alti e bassi – afferma il tecnico Sgarbi – Il potenziale c’è. Se sapremo essere più continui, potremo ottenere un risultato positivo». Ancora assente Favari.

Per la serie A2 femminile, la bella vittoria contro la Roma ha dato al Volleyball Casalmaggiore certezze e morale per affrontare il proseguo del campionato. Alle ore 16 capitan Chiara Costagli e compagne accolgono, tra le mura amiche del PalaFarina di Viadana, le azzurrine del Club Italia, in una sfida importante per continuare a smuovere la classifica sfruttando il fattore casa.