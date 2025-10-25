Pallavolo serie A3 – Il Gabbiano va a caccia di conferme con il Savigliano dell’ex coach Serafini

Mantova Dopo l’ottima partenza contro Mirandola, il Gabbiano Farmamed Mantova affronta la prima trasferta della stagione 2025-2026 del campionato di Serie A3 Credem Banca. Capitan Gola e compagni scenderanno in campo oggi alle ore 18.30 sul parquet del Pala San Giorgio per il match d’andata contro il Volley Savigliano. La vittoria nella gara d’esordio è stata una ragione in più per lavorare ancora più intensamente insieme a coach Andrea Radici e allo staff tecnico per affinare le potenzialità e correggere gli errori. Uno dei motivi di interesse sarà vedere l’ex coach biancazzurro Simone Serafini… dall’altra parte della barricata, ossia sulla panchina piemontese, dopo essere stato per anni protagonista di questa sfida ma dal lato mantovano. «Partire con tre punti è sempre importante, ma ora vogliamo proseguire su questa strada – dichiara il ds Nicola Artoni – Contro Mirandola i ragazzi hanno dimostrato coraggio e capacità di reagire ai momenti di difficoltà, che inevitabilmente incontreremo in ogni partita. Savigliano è una compagine costruita per lottare per le posizioni di vertice del campionato. Sarà una partita complicata da affrontare, ma ce la giocheremo a viso aperto come sempre». Dello stesso tono le dichiarazioni di capitan Gola: «Savigliano è un’ottima squadra, dotata di giocatori di grande esperienza che arrivano anche da categorie superiori. È sempre un campo ostico in cui giocare. Loro vorranno riscattarsi dalla sconfitta in avvio con Reggio Emilia. Noi ci siamo allenando sempre meglio e confido che ci porteremo dietro la fiducia acquisita nel match contro Mirandola». Per i piemontesi sarà il debutto tra le mura amiche del PalaSanGiorgio: l’occasione per mettersi in mostra in quel palazzetto che tante soddisfazioni ha dato negli ultimi anni. In seconda battuta, c’è voglia di riscatto dopo il ko di Reggio. «La trasferta emiliana ci ha lasciato un bel po’ di amaro in bocca, soprattutto alla luce di un terzo set che avremmo dovuto fare nostro, per come si era messo – spiega il vice di Serafini Andrea Berra – La gara ha messo in evidenza alcuni passaggi a vuoto che non ci possiamo permettere in questa categoria e situazioni sulle quali stiamo lavorando molto in palestra. Non bisogna trovare alibi ma è stata la prima gara di campionato contro un ottimo avversario, affrontato comunque a ranghi ridotti. Con Mantova esordiremo in casa davanti ai nostri tifosi e questa sarà un’ulteriore motivazione a fare il nostro massimo».