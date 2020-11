Rugby Top 10 – Viadana per il riscatto nel derby col Calvisano

VIADANA Il Rugby Viadana torna a casa per il derby lombardo: oggi alle ore 15, allo stadio Zaffanella, andrà in scena una delle sfide più sentite, quella con Calvisano, vincitore dell’ultimo tricolore. Uno scudetto vinto nel 2019, visto che la passata stagione è stata interrotta a marzo per l’emergenza sanitaria e poi annullata, senza l’assegnazione del titolo. La gara è valida per la quarta giornata di andata del Peroni Top 10 ed è ovviamente a porte chiuse. Arbitrerà Schipani di Benevento assistito da Rizzo di Ferrara, Pellegrino di Reggio Emilia, quarto uomo Vidackovic di Milano.

La squadra comandata da Germán Fernández, seppur consapevole che il match sarà molto duro, è determinata a riscattarsi dalla sconfitta subita a Piacenza. «Questa partita è molto speciale per noi perché è un’occasione per ritrovare fiducia dopo il difficile finale la scorsa settimana a Piacenza – spiega il tecnico giallonero – A poco a poco stiamo recuperando giocatori e questo ci dà la possibilità di vederli in campo tutti e poter così avere il vero quadro della situazione. Continuare a crescere: questo è il nostro obiettivo principale». Le parole del capitano giallonero Andrea Denti: «Sicuramente non è una partita come le altre; inoltre non possiamo nascondere il fatto che veniamo da una settimana particolare, dopo la sconfitta di sabato contro Piacenza. La voglia di scendere in campo e dimostrare quello che realmente stiamo costruendo quotidianamente è tanta. Questo è quello che più ci preme dimostrare oggi: trovare la nostra vera identità; il fatto che poi sia un derby rende ancora tutto più magico». Non disponibili per infortunio: May e Matteu. Da segnalare il ritorno allo Zaffanella da ex di Andrea Bronzini. In casa Calvisano, coach Gianluca Guidi festeggerà la centesima panchina nel massimo campionato italiano: «Affrontiamo una squadra che in campo ha sempre dimostrato carattere e determinazione. Le sfide con Viadana vanno sempre oltre la classifica: ci sono motivazioni in più. Anche noi dovremo fare attenzione ed essere determinati». L’incontro sarà visibile in diretta streaming sul canale YouTube Fir e in diretta Facebook sulla pagina ufficiale Rugby Viadana 1970 e della Federazione Italiana Rugby.