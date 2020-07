Pallavolo serie B – Il Gabbiano conferma Amouah e lo “sposta” al centro

MANTOVA Un’altra importante conferma per il Gabbiano Top Team che, sotto la guida dei confermatissimi tecnici Gianantonio Guaresi e Carlo Alberto Tognazzoni, parteciperà al prossimo campionato di serie B. Con l’ambizione di lottare per il salto di categoria, come per altro stava già facendo nella stagione interrotta dal Covid. Rimane dunque nel roster biancazzurro Flavio Amouah, il “Mamba”, opposto classe 1997, alla seconda stagione consecutiva nella compagine virgiliana. Cambierà però ruolo, come rivela il diesse Nicola Mazzonelli. «Flavio farà il centrale – dice – in quel ruolo si è già cimentato quando era a Cuneo: non gli mancano certo le qualità tecniche e fisiche, farà bene anche in questa nuova veste».

Amouah dovrebbe essere dunque il naturale sostituto di Emiliano Giglioli, che ha deciso di chiudere col volley, formando con la new entry Matteo Zanini, veronese, la scorsa stagione in A3 a Motta di Livenza, un’ottima coppia di centrali. In questo reparto il Gabbiano schiera anche il confermato capitano Nicola Artoni e a breve ne prenderà un quarto. Un obiettivo di mercato, ancora per il “posto 3”, era Andrea Miselli del Reggio Emilia, il quale si è però accasato al Parma, che disputerà la serie B dopo aver acquisito il diritto dal Laurini Busseto; nella compagine ducale è approdato anche il martello Alessandro Magnani, anch’esso prelevato dal club reggiano, un ex Top Team.

Per impegni di lavoro lascia il Gabbiano l’opposto Michele Resta, mentre per il secondo libero si va verso la conferma del baby Nicolò Viviani. Nel roster, come si ricorderà, sono entrati altri due nuovi acquisti operati dal ds Mazzonelli: si tratta del libero titolare Luca Catellani dallo Stadium Mirandola, chiamato a sostituire Manuel Trentin che a sua volta aveva giocato nel team modenese e ha dovuto lasciare Mantova per impegni di lavoro; e dello schiacciatore Luca Bigarelli, elemento di classe ed esperienza; non inganni infatti il club di provenienza, il Kerakoll Sassuolo (serie C), scelto dal “Biga” per meglio conciliare gli impegni personali. Il martello di Correggio era stato infatti contattato dalla dirigenza del Top Team anche l’estate scorsa, ma aveva declinato l’offerta. Il secondo tentativo di portarlo a Mantova è andato invece a buon fine per la soddisfazione reciproca di tutti gli interessati.