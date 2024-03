Pallavolo serie B – L’E’più espugna il PalaPanini e risponde alla regina Sassuolo. L’Asolarem riparte alla grande

Mantova Che duello ai vertici del campionato di serie B, L’E’più Viadana ha risposto al Sassuolo capolista, vincente a Monticelli d’Ongina, espugnando per 3-0 (25-20, 25-17, 25-23) il PalaPanini, al termine della gara con il Modena Volley. I rivieraschi mantengono dunque il secondo posto: nel tempio pallavolistico modenese hanno giocato molto bene nel primo set, tenendo a bada la giovane compagine di casa, chiudendo 25-20. Il sestetto di Asta all’inizio del secondo set è stato pericoloso, ma quello di coach Panciroli è stato paziente e bravo a controllare queste sfuriate. Ha allungato senza troppi problemi e chiuso 25-17. Avanti 2-0, nell’ultima frazione ha dovuto combattere fino all’ultimo contro un ottimo Modena che ha ribattuto colpo su colpo. Sul 23-23, ha conquistato il 24-23 e con un muro ha archiviato la pratica 25-23. «Partita che temevamo molto, vista la recente crescita di Modena – spiega coach Panciroli – . Li abbiamo affrontati al meglio impostando bene sul piano tattico la gara. Un’altra nostra ottima prova su un campo difficile, a parte qualche errore per scarsa lucidità».

A Fiorano la Kema Asolaremedello ha interrotto la striscia negativa di cinque sconfitte di fila, piegando 3-0 (25-21, 25-20, 25-21) Malagoli Spezzano. Raggiante il presidente Nicola Cavallari: «Era da tempo che la squadra non giocava in questo modo. I perfetti sincronismi dei fondamentali hanno fatto la differenza».