Calcio Serie C – Mantova mercato: mirino sugli esterni. In pole c’è sempre il corso Tramoni

Mantova Due giorni di pausa anche per il calcio mercato, anche se qualche sms arriverà sul telefono bollente del ds Alessandro Battisti, che resta alla ricerca di un difensore, ma soprattutto di un esterno offensivo. Quella che si va a concludere oggi sembrava poter essere la settimana giusta per arrivare al dunque (così avevano detto in viale Te) e invece si andrà ancora avanti per qualche giorno. Neglia si è accasato al Cerignola, ma Battisti aveva già abbandonato la pista dell’ex Reggiana da qualche giorno, puntando le carte su altri obiettivi. Tra questi c’è Lisandru Tramoni, vicinissimo a vestire la maglia del Mantova a inizio estate, ma poi saltò tutto. Ora che il giocatore si è accasato al Pisa, con un prestito potrebbe fare tappa a Mantova. Non solo lui. Dal Padova in uscita c’è anche Alfredo Bifulco, molto gradito a Corrent. Così come Luca Belcastro in forza al Trento. Dal Pordenone in uscita c’è Davis Mensah. I nomi non mancano. Acque meno agitate sul fronte difesa. Il Mantova a breve prenderà una decisione su Tosi.