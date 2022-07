Roverbella compra per 410mila euro l’antica Villa Gobio Chuavenet

ROVERBELLA – «Oggi per la comunità di Roverbella è sicuramente un momento importantissimo per quello che sarà lo sviluppo culturale e di ripresa della nostra storia. Il consiglio comunale approverà l’acquisto da parte dell’ente di uno degli edifici più significativi della nostra storia e del nostro vivere sociale, Villa Gobio Chuavenet». Senza nascondere la soddisfazione e l’orgoglio per quel che si appresta a compiere il Comune di Roverbella ieri pomeriggio il sindaco, Mattia Cortesi, affiancato dall’intera giunta, ha illustrato il progetto con il quale si punta a riportare a bene d’uso pubblico uno degli angoli più caratteristici del centro storico del capoluogo. In sala civica insieme al primo cittadino vi erano anche la vice, Alessandra Madella, gli assessori: Nicolò Andrione, Moreno Amadori e Jenny Ferro. L’investimento per l’acquisto da parte del Comune della nota villa settecentesca, di complessivi 1.050 mq su tre piani, e di quanto esiste all’interno del suo perimetro ovvero l’ex sala da ballo “Napoleon”, di 600mq, il parco di 2.000mq, lo stabile che ospitava il bar e altri edifici per altri 2.000mq sarà di 410mila euro. A questi si aggiungeranno poi 2milioni e 300mila euro, finanziati dalla partecipazione ad un bando regionale per la realizzazione di vari interventi che renderanno l’area fruibile dalla popolazione. Per quanto concerne, invece, la ristrutturazione della villa, per la quale con le risorse previste nel progetto attuale si realizzerà la sistemazione del tetto, bisognerà attendere tempi diversi in quanto lo stabile è storico e di conseguenza servono specifiche autorizzazioni.