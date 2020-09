Ciclismo – I Giovanissimi sfrecciano a Rivalta

RIVALTA SUL MINCIO I giovanissimi danno spettacolo a Rivalta sul Mincio in occasione del 2° Memorial Giovanni Restori che si è disputato dinanzi al pubblico delle grandi occasioni e su un circuito di poco superiore al chilometro. Ottima sotto ogni aspetto la macchina organizzativa predisposta dagli Amici del Pedale Rivaltese con il patrocinio del Comune di Rodigo e del comitato provinciale Fci che pur nel rispetto delle norme vigenti ha saputo creare le condizioni affinché gli appassionati presenti potessero assistere a gare entusiasmanti. Al termine delle sette gare, la G6 è stata sdoppiata in quanto gli atleti iscritti erano superiori al limite previsto, ad esultare per la vittoria per i team virgiliani sono stati: nella G2 Ryan Sermidi dello Sporteven, nella G4 Mattia Fioretti del Mincio Chiese, nella G5 Federico Rezzaghi del Mincio Chiese e Irene Ferrari del Tato Bike e nella G6 Maria Acuti dello Sporteven. Le soddisfazioni per i colori locali non si sono limitate ai primi posti in quanto non sono mancate le piazze d’onore i terzi posti e i piazzamenti nella “top five”. Il secondo posto lo hanno ottenuto: Viola Mazzola, Gloria Zuanazzi, Beatrice Costa, Giovanni Busca, Melania Tenca, Gloria Vezzosi e Pietro Zerbinati; mentre terzi si sono classificati: Aya Aakri, Isabella Bolzoni, Lorenzo Atti e Gianfilippo Ghidini. Ad applaudire i numeri proposti dai quasi 200 atleti, compresi i G0, vi erano tra gli altri il presidente provinciale Fci Fausto Armanini, il responsabile regionale della struttura tecnica Adriano Roverselli, il sindaco di Rodigo Gianni Grassi, il vice Luciano Chiminazzo e l’assessore Simona Ometto. La domenica ha riservato grandi soddisfazioni al ciclismo giovanile mantovano non solo a Rivalta; a Massa Marittima Maddalena Lodi Rizzini del Mincio Chiese ha messo a segno un numero di alta scuola. Dopo aver dato vita con Mia Costantini del Bio2 a una fuga nata nei chilometri iniziali, l’ha battuta nello sprint conclusivo ed ha concluso con un vantaggio sugli inseguitrici di circa 2’. Per l’esordiente di Rodigo primo alloro su strada stagionale e di categoria. A Castel d’Azzano, Sergio Ferrari del Mincio Chiese ha conquistato il 3° posto tra gli esordienti del 1° anno; oltre a lui si sono messi in evidenza i compagni di squadra Damiano Lavelli, 7°, e Filippo Marocchi, 8°. Angelo Monister, altro portacolori del team gialloblu, tra gli allievi ha chiuso al 9° posto nella competizione che si è svolta a Sarezzo (Bs).

Paolo Biondo