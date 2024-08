Pallavolo serie B2 f – Viadana, si comincia. Lunedì il ritrovo al PalaFarina

Viadana Vacanze finite anche per l’Alitest Viadana. Il rinnovato team rivierasco si ritroverà lunedì al PalaFarina, alle ore 19.30, per i primi allenamenti della stagione 2024/25. Alle 19 breve riunione a porte chiuse tra staff e dirigenti, poi si inizia a… correre. Intanto Andrea Soldi resta a Viadana. La scorsa stagione ha ricoperto il ruolo di secondo allenatore in serie B2 e quest’anno, anche dopo una serie di cambiamenti societari, ha accettato con entusiasmo di rimanere nel club con un importante incarico nel settore giovanile e anche come preparatore atletico della prima squadra. Potrà quindi lavorare in sinergia con i nuovi tecnici Moroni e Bonazzi per mantenere le ragazze sempre al massimo della forma. «Ringraziamo Andrea – si legge nella nota del club – per la scelta fatta, per il suo impegno costante e per mettere a nostra disposizione ancora la sua professionalità». Ricordiamo che il Viadana farà il suo debutto in campionato il 12 ottobre al PalaFarina contro il Torbole Casaglia.