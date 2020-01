Calcio Seconda Categoria – Casteldariese, l’ex Barraco teme la Roverbellese

Castel d’Ario L’allenatore della Casteldariese Michele Barraco domenica torna da ex a Roverbella. All’andata vinsero 2-0 i gialloverdi; dopo le prime quindici gare i bianconeri precedono di quattro lunghezze la compagine del presidente Perini, che cercherà di dare un dispiacere al suo ex mister. I bianconeri hanno chiuso positivamente il 2019, imponendosi 2-0 a Castellucchio: «So già che non ci attenderà una gara facile – dice mister Barraco -, Pizzamiglio è un bravo tecnico, sa motivare nel modo giusto i suoi atleti, nelle gare casalinghe la Rove si trasforma, riuscendo a dare il meglio. La gara va giocata e ovviamente parlerà il campo, per quanto ci riguarda direi che adesso la squadra ha trovato una sua quadratura, si è formato un buon gruppo, vedremo di iniziare il ritorno con un risultato positivo, anche per cercare di riscattare la sconfitta dell’andata».

Tra i bianconeri sarà assente soltanto l’infortunato Kumar.