Lite tra ragazzini: due 17enni pestati a sangue all’uscita dalla discoteca

MANTOVA Uno screzio insignificante in discoteca tra due ragazzini. All’uscita però ad aspettare uno c’era l’altro con una decina di suoi amici. La spedizione punitiva è durata quel tanto che è bastato a far finire in ospedale un 17enne e un suo amico e coetaneo che ha cercato di difenderlo. Teatro di questo ennesimo episodio di aggressione avvenuto nella notte tra mercoledì scorso e ieri, è stato il parcheggio della latteria Virgilio in viale della Favorita. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, per il momento ufficiosa visto che non risulta ci sia stato intervento delle forze dell’ordine sul posto, un minorenne di città che aveva trascorso la serata al Dolce Vita, locale estivo della discoteca Mascara, avrebbe avuto un alterco con un altro giovane. Pare che quest’ultimo, forse ubriaco, lo abbia deliberatamente spintonato. Il ragazzino avrebbe accennato un moto di reazione, subito frenato dall’intervento degli addetti alla sicurezza. La cosa sembrava essere finita lì, con i due che dopo essere stati separati, continuavano la loro serata in discoteca senza provocare altri problemi. Problemi che invece si ripresentavano quando il 17enne si accingeva va tornare a casa. Il giovane, che abita in città, era insieme a un coetaneo ed era appena salito in sella alla sua bicicletta quando da un paio di auto parcheggiate tra le altre di fronte alla latteria Virgilio, sbucava l’altro giovane insieme a una decina di ragazzi, la maggior parte dei quali sarebbero stati ubriachi. In breve scattava l’aggressione al 17enne che veniva pestato a sangue, riportando tra le varie lesioni anche la frattura del setto nasale. Lesioni anche per l’amico che era con lui, intervenuto per difenderlo e colpito di conseguenza. Il gruppo di aggressori si è poi allontanato a bordo di un paio di auto. «Sono avvilita e inorridita – ha commentato la madre dell’amico del 17enne picchiato – Quel ragazzino è stato aggredito brutalmente e ha riportato la frattura del setto nasale. Mio figlio e ´ intervenuto per aiutarlo. Per fortuna solo qualche livido». La donna ha poi aggiunto che il giovane che avrebbe provocato la lite in discoteca sarebbe un italiano con i capelli rossi, e che sia lui che i suoi amici sarebbero poco più che ventenni. »Ci sono tante telecamere che hanno ripreso tutto» ha quindi aggiunto, lasciando intendere che c’è materiale più che utile per le indagini.