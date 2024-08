Rugby serie A Elite – Viadana, presentazione l’8 settembre

Viadana Ultima settimana di agosto e poi sarà di nuovo settembre, a tutto rugby e Festa della Birra a Viadana. Dopo il successo degli ultimi due anni, si riparte con la terza edizione della Rugbeer Fest ’24, che prenderà il via venerdì 6 settembre allo stadio Zaffanella. Tutti i giorni: stand gastronomici, musica, sport e divertimento. Da seguire subito venerdì alle ore 19 l’amichevole tra l’Under 18 giallonera e i pari età del Valorugby Emilia. In più per gli interessati si potranno sottoscrivere gli abbonamenti per il campionato del Viadana in serie A Elite e per quello dei Caimani in serie A. Sabato 7, ore 10.30, altro test che vede protagonista questa volta l’Under 16, sempre contro gli emiliani del Valorugby. La novità di questa stagione è la prima edizione del torneo di tag rugby dedicato alle ragazze e ai ragazzi dai 12 ai 16 anni. Domenica 8 ritrovo ore 10.30 con squadre miste. Iscrizione gratuita con gadget e merenda omaggio. Informazioni: De Biase 3939923087 o socialmedia@rugbyviadana1970.it. E dalle ore 18 si terrà la tradizionale presentazione delle squadre del Rugby Viadana, dalle giovanili ai Caimani e soprattutto fari sul team vice campione d’Italia.