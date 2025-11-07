Pallavolo serie B2 femminile – Viadana domani col Galaxy per il tris. Sgarbi: “Occasione da non sbagliare”

Viadana Domani si gioca la quinta di andata, e il Viadana, dopo la meritata vittoria a San Giovanni in Persiceto contro la Persicetana, che ha fatto seguito a quella casalinga su San Damaso, ospita al PalaFarina (ore 18.30) il Galaxy Collecchio. Le emiliane sono distanti una sola lunghezza in classifica. L’obiettivo quindi è provare a staccarle, sfruttando il fattore campo.

«Siamo reduci da due buoni successi – afferma coach Francesco Sgarbi – Siamo in crescita su alcuni fondamentali, ma c’è ancora tanta strada da fare. Su diversi aspetti possiamo e dobbiamo migliorare. La partita con le parmensi è un’occasione importante per dare continuità ai nostri miglioramenti, ma anche per affinare i meccanismi che ancora ci mancano. Abbiamo fatto un buon lavoro nelle ultime settimane e sono contento della reazione che la squadra ha avuto dopo il periodo iniziale». Il Viadana sta trovando il giusto ritmo, ma è consapevole che ogni partita è un’opportunità per crescere. Sgarbi sottolinea come la squadra abbia lavorato tanto in settimana per migliorare la comunicazione in campo e la gestione delle fasi critiche. Nel frattempo, Sofia Favari ha ripreso ad allenarsi in maniera differenziata, seguendo un programma personalizzato. La prossima settimana potrebbe finalmente unirsi al gruppo e tornare a disposizione per il tecnico, dando un ulteriore supporto al reparto. La presenza della schiacciatrice, che ha sempre avuto un impatto positivo, potrebbe risultare decisiva in un periodo importante della stagione, permettendo al Viadana di proseguire il suo cammino con maggiore solidità.