Pallavolo serie D f – Il presidente Zani: “Castelli ha lasciato per il bene del Medole”

Medole La Re/max Medole resta capolista, ma che fatica sabato a Vobarno per imporsi al tie break. Nel prossimo turno in terra mantovana sarà ospite lo Juvolley Pralboino, a quattro lunghezze. E come annunciato nell’edizione di ieri, sulla panchina del sestetto virgiliano non siederà più Michele Castelli, bensì Andrea Negri, che era il suo vice e la scorsa stagione e secondo di Valeria Magri nella Nardi Volta che ha centrato la meritata promozione in B1. «Abbiamo fatto un’attenta riflessione se era il caso di cambiare la conduzione della squadra – afferma il presidente Luca Zani – Castelli ha “risposto presente”. Ha deciso di lasciare per il bene della squadra. Andrea, già in panchina a Vobarno, conosce l’ambiente e le ragazze e porterà tutta la esperienza acquisita a Cerese e Volta. Ci metterà anche del suo: a Vobarno la compagine bresciana conduceva 2-0. Abbiamo fatto fatica all’inizio perchè non avevamo punti di riferimento in quell’impianto dalle ampie dimensioni, tanto che non siamo riusciti a battere al meglio. Una volta riordinate le idee e trovato il modo di far girare al meglio tutti i fondamentali, siamo riusciti a giocare come sappiamo, riuscendo a prevalere al tie break. Col Pralboino non sarà affatto facile, per il semplice motivo che le bresciane sono un’ottima formazione, come testimonia la loro classifica. Da parte nostra c’è la precisa volontà di riscattare il passo falso interno della stagione scorsa all’ultimo turno, che ci impedì di salire in C oppure di disputare i play off». Non fanno più parte dell’organico Elena Culatina e Gisella Andreoletti.