Basket serie A2 f – Botticelli: “MantovAgricoltura condannata dagli episodi”

San Giorgio Il MantovAgricoltura sabato scorso non è riuscito a iniziare il ritorno con il successo, così come avrebbe voluto. La Delser Udine di Matassini ha espugnato il Dlf, riscattando la battuta d’arresto dell’andata a Pasian di Prato. Le virgiliane del presidente Antonio Purrone restano ferme a quota dieci e quartultime. Sabato (20.30) renderanno visita al Sarcedo di Silvestrucci, che le precede di quattro lunghezze e nella gara di andata prevalse 63-56 al Dlf.

«Dettagli ed episodi sono alla base della battuta d’arresto contro le friulane – osserva coach Stefano Botticelli – All’andata le avevamo sconfitte 57-48. Se da un lato questa volta hanno vinto loro per 58-53, dall’altro non sono riuscite nell’intento di ribaltare la differenza canestri. Per quanto riguarda la gara, il punteggio è stato altalenante. Abbiamo provato a farcela e ci siamo portati a meno uno. Peccato per come è andata. Fossimo usciti con l’intera posta, le avremmo raggiunte a quota dodici. Comunque c’è poco da recriminare, perchè Udine è forte di un organico di caratura, un team che vale più dei quattordici punti sino ad ora conquistati, costruito per puntare ai play off. Gli episodi alla fine si sono rivelati determinanti. Ora cominciamo a preparare la gara col Sarcedo. All’andata, dopo il successo con Udine, l’obiettivo era quello di conquistare la prima vittoria interna, ma ci andò male. Una sfida, quella con le venete, che va preparata soprattutto sul piano mentale. Le ragazze devono scendere in campo motivate a riscattare il passo falso dell’esordio interno e con Udine e cercare di riprendersi con le vicentine quanto non ottenuto sabato scorso. Siamo nel ritorno, fare calcoli serve a poco. Bisogna affrontare gara per gara e racimolare quanti più punti si potrà per centrare il nostro obiettivo: la salvezza».