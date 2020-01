Calcio dilettanti – Sporting e Castellana ripartono col botto

Mantova La prima giornata del girone di ritorno si può considerare tutto sommato positiva per le formazioni mantovane, soprattutto quelle di Promozione.

In Eccellenza il calendario prevedeva il derby tra Castiglione e Governolese. Come all’andata, la gara termina a favore degli aloisiani col medesimo punteggio: 1-0. I padroni di casa vanno in gol prima della metà del primo tempo, per cui i Pirati avevano a disposizione più di un’ora per rimediare. La reazione che avrebbe dovuto esserci, in effetti non c’è stata, tanto che i locali vanno vicini al raddoppio un paio di volte. Se all’andata forse il pari sarebbe stato più giusto, nel ritorno la vittoria locale sembra ineccepibile. Va kappaò il San Lazzaro, che pure era passato in vantaggio per primo. La buona volontà non è sufficiente, almeno in questa categoria. Decisiva sarà la gara di domenica a Chiuduno (7 punti).

In Promozione soltanto il Casalromano cede l’intera posta, mentre Sporting e Castellana vincono e l’Asola pareggia. Lo Sporting deve impegnarsi più del previsto contro un Bienno modesto ma estremamente motivato. La Castellana trova i tre punti a tempo scaduto contro una buona squadra qual è la Vighenzi. Con la vittoria, i castellani entrano in zona play off, sia pure in folta compagnia. Buon punto dell’Asola a Montichiari, che interrompe una lunga serie di sconfitte. Infine il Casalromano: come dirà l’allenatore, se sbagli troppo è giusto perdere. Forse è un’affermazione troppo severa per i gialloblù, ma fondamentalmente giusta.

In Prima categoria il big match della giornata tra Pralboino e Pavonese termina senza reti. Ne approfitta la Bagnolese per avvicinarsi alla capolista di Pavone Mella. E ne approfitta anche il Suzzara, che fa suo il derby di Marmirolo. L’altro derby, quello tra Porto e Gonzaga, termina a favore dei padroni di casa. Facile vittoria del Curtatone su un San Paolo invischiato nei bassifondi. Unica mantovana d’alta quota a perdere è la Serenissima: 0-2 con parecchi regali, tra cui un rigore sbagliato.

In Seconda categoria il Sermide non va oltre il pari contro la Robur penultima. Non fanno meglio i Santi, che pareggiano col Quistello nella gara più interessante della giornata. La Dinamo non va oltre il pari a Volta, per cui non approfitta della parziale battuta d’arresto delle altre squadre di testa. Tre punti per la Casteldariese, inizia il ritorno meglio dell’andata per la squadra di Barraco e Bontempo. E tre punti pure per il Castellucchio in casa della Futura, al termine di una gara, per usare un eufemismo, frizzante. Senza tanto rumore, il Pomponesco sta risalendo la classifica dopo un avvio poco promettente. Della mantovane che giocano a Brescia, soltanto l’Acquanegra non va a punti, mentre vincono Medolese, Ceresarese e Olimpia.

In Terza categoria la capolista Villimpentese distribuisce gol a pioggia (56 in tutto). Gli tengono testa sia Ostiglia che Soave. Il Buscoldo si conferma nei play off, pur giocando sottotono.