Pole Dance – La Smirnov Acrobatic Academy dà spettacolo a Modena nella terza edizione del “Soul on Pole”

Asola Un’altra importante competizione si è conclusa per la Smirnov Acrobatic Academy con risultati davvero grandiosi. Nella città di Modena si è svolta la terza edizione del “Soul on Pole”, un evento in cui gli atleti hanno l’opportunità di portare sul palco non solo la loro essenza, ma anche le loro elaborate performance. «Il livello era davvero alto, non solo di tecnica ma anche nell’ambito artistico; le mie atlete si sono dimostrate all’altezza delle loro competitors, sono davvero orgogliosa di loro» afferma la coach Karlotta Smirnov.

Hanno partecipato a questa competizione diverse atlete della conosciuta accademia asolana, conquistando numerose medaglie. Nella categoria Art salgono sul podio Elena Arienti 3ª classificata tra le Junior Expert; Federica Morabito prima classificata Best Prize e Best Score 2022 tra le Junior Expert: Carlotta Bonazzoli prima classificata Senior Expert.

Nella categoria Story Telling, Aurora Arienti è terza e Monica Pinzi seconda tra le Junior Expert; mentre Ilaria Rossetti si è piazzata prima tra le Senior Amatori e Francesca Lollio terza tra le Senior Semi-Pro.

Questa competizione è stata determinante per la Smirnov Acrobatic Academy, poiché il raggiungimento del podio ha permesso non solo la qualifica al Mondiale Posa sezione artistica che si terrà a fine anno, ma anche l’accesso diretto al “Pole & Aerial World Cup 2022” che si terrà a Roma nel mese di dicembre.