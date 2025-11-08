Powerchair football – Warriors Sabbioneta in trasferta nel Lazio: due partite in un giorno contro Albalonga e Thunder Roma

Sabbioneta Un sabato di fuoco attende i Macron Warriors Sabbioneta in trasferta nel Lazio. La squadra rossoblù affronterà infatti due partite nella stessa giornata, un vero tour de force pensato per ottimizzare le trasferte e mettere alla prova la tenuta del gruppo. Stamane alle 10.30 i virgiliani saranno di scena al Pala Collodi di Albano Laziale contro i padroni di casa dell’Albalonga, nella gara valida per la seconda giornata di campionato. Nel pomeriggio, alle 17, si sposteranno poi a Roma per sfidare i Thunder nel retour match della partita disputata a Sabbioneta lo scorso ottobre, quando i capitolini si imposero con un netto 5-0. La scelta di concentrare le due gare laziali in un solo giorno è frutto di una valutazione logistica precisa, ma al tempo stesso rappresenta una sfida notevole sotto il profilo fisico e mentale. La formazione di Fabio Merlino, tuttavia, è abituata a gestire impegni ravvicinati e ha sfruttato il mese trascorso dall’esordio casalingo proprio per lavorare su ritmo, intensità e amalgama. Le settimane di allenamento hanno permesso di perfezionare i meccanismi di gioco e di creare maggiore sintonia tra i nuovi arrivati e i compagni più esperti, elementi cruciali per la crescita del gruppo e la solidità complessiva della squadra. Coach Merlino confida nella voglia di riscatto dei suoi giocatori, intenzionati a mostrare tutto il proprio valore e a tornare dal Lazio con un bilancio positivo. Il tecnico potrà contare su tutti gli elementi della rosa, fattore importante per gestire al meglio le energie. «Abbiamo lavorato tanto e bene – spiega Merlino – per arrivare pronti a questa giornata, che sarà molto impegnativa sia dal punto di vista fisico che mentale. Vogliamo mostrare il nostro valore e i ragazzi sono motivatissimi. Mi aspetto una risposta da veri Warriors».