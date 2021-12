Powerchair Hockey A1 – Warriors domani a Varese

VIADANA Una trasferta dai molteplici significati per i Macron Warriors Viadana che, per la seconda giornata di campionato, saranno impegnati domani sul campo degli Skorpions Varese (ore 15). Un match delicato per gli uomini di Fabio Merlino, che dopo la sconfitta casalinga con gli Sharks Monza vogliono rialzare la testa e ottenere un risultato pieno, utile sia alla classifica che al morale. Gli avversari vantano un passato e un palmares davvero invidiabile, ricco di scudetti, Coppe Italia e Supercoppe. In campo, ormai uomo di riferimento da anni della squadra viadanese, c’è un ex di lusso di questa sfida. Si tratta di Luca Mercuri che a Varese, prima di dar vita insieme all’amico Fabio Merlino alla bellissima avventura dei Macron Warriors, con la maglia degli Skorpions ha vinto tutto quello che c’era da vincere. «Con gli Skorpions – ha dichiarato Mercuri – ho esordito e vinto tutto. E questo lo devo al capitano Claudio Carelli che mi fece conoscere il Powerchair Hockey. Ora Claudio purtroppo non c’è più, ma i ricordi e ciò che Varese mi ha lasciato nel cuore è qualcosa di indissolubile. Domani tornerò da ex, in quel palazzetto che mi ha dato tanto e lo farò con quella che da 7 anni è diventata per me una ragione di vita, i Macron Warriors. Io e Fabio Merlino li abbiamo fondati insieme, quando lui mi coinvolse nel suo progetto. Sarà emozionante, ma mi dà anche molta carica e adrenalina. Giocherò per portare a casa 3 punti fondamentali per la nostra classifica e per la squadra». Quella tra Skorpions Varese e Macron Warriors è una prima assoluta, almeno per quanto riguarda l’A1. «La gara per noi sarà un crocevia fondamentale – queste le parole di coach Merlino – Gli Skorpions, seppur abbiano perso la prima di campionato 19-3 con Monza, non ci renderanno vita facile».