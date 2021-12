Calcio Serie C: MANTOVA-PRO PATRIA 0-0 (aggiornamenti)

MANTOVA Buon pomeriggio dallo stadio Martelli di Mantova. I biancorossi di mister Lauro affrontano la Pro Patria dell’ex Prina, in uno scontro diretto che mette in palio punti pesantissimi in chiave salvezza. Il Mantova deve fare a meno degli infortunati Bertini, Pilati e Pedrini, ma deve cercare in tutti i modi di incrementare il numero di vittorie, fermo a due. In panchina il neoacquisto Militari, già in rosa la scorsa stagione. Seguiremo il match con aggiornamenti in tempo reale.

MANTOVA-PRO PATRIA 0-0

MANTOVA: Marone; Pinton, Checchi, Milillo, Panizzi; Messori, Gerbaudo; Guccione, Piovanello, Zappa; De Cenco. A disp.: Tosi, Bianchi, Darrel, Militari, Silvestro, Bucolo, Zibert, Paudice, Rihai, Esposito, Fontana, Vaccaro. All.: Lauro

PRO PATRIA: Caprile; Molinari, Boffelli, Sportelli; Pierozzi, Nicco, Fietta, Galli, Pizzul; Parker, Piu. A disp.: Mangano, Vaghi, Saporetti, Stanzani, Brignoli, Bertoni, Colombo, Ghioldi, Ferri, Castelli. All.: Prina

ARBITRO: Valerio Pezzopane de L’Aquila (assistenti: Ferraioli di Nocera Inferiore e Munerati di Rovigo)

RETI:

NOTE:

Primo tempo

14′ Prima conclusione del match. E’ di Gerbaudo che prova il rasoterra dal limite: tiro centrale e nessun problema per Caprile.

9′ E’ rimasto a terra Messori, colpito alla schiena. Nuovo ingresso dello staff medico.

8′ Punizione Pro Patria sulla trequarti sinistra, Marone esce a vuoto, la difesa biancorossa comunque respinge.

2′ Subito un intervento falloso su Zappa che accusa il colpo. In campo lo staff medico del Mantova.

Il Mantova attacca dal lato Cisa.

Mantova in maglia bianca, Pro Patria in rosso. Saranno i bustocchi a battere il calcio d’inizio. Si comincia.

Splende il sole ma la temperatura è rigida al Martelli. Le squadre fanno il loro ingresso in campo.