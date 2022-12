Powerchair Hockey – I Macron Warriors si arrendono agli Sharks campioni d’Italia

SABBIONETA I Macron Warriors Sabbioneta, nonostante la sconfitta casalinga con i Campioni d’Italia in carica degli Sharks Monza per 6-14, hanno comunque dimostrato di poter competere alla pari con la formazione brianzola. Il risultato sembra dire il contrario, ma quello che si è visto nei primi due quarti dell’ultimo match del 2022 ha invece mostrato una squadra compatta e molto reattiva, in grado di ribattere colpo su colpo e tenere viva la gara, mettendo sempre in difficoltà la retroguardia ospite. Gli ultimi due quarti sono stati tutta un’altra gara, con i monzesi che hanno preso il comando del gioco e della partita, dimostrando di essere a buon diritto la squadra più forte del campionato.

Nei primi 20 minuti si è assistito ad un confronto spumeggiante, divertente ed equilibrato. Alle reti degli Sharks rispondeva immediatamente l’attacco dei Macron Warriors che riportava in parità il risultato. Camponesco ha chiuso con un personale poker di gol, insieme alle reti messe a segno da Giliberti e Liccardo. Nella ripresa l’equilibrio si è spezzato, un po’ di nervosismo e la spinta degli Sharks hanno fatto il resto. «Monza ha dimostrato di essere Campione d’Italia con merito – ha commentato Manuel Ciliberto, coach dei Warriors – onore a loro per la vittoria. Loro sono un treno e noi dovevamo stargli attaccati. L’abbiamo fatto nei primi due tempi e questo è l’aspetto che voglio sottolineare. Significa che il lavoro fatto ha dato dei frutti, ma abbiamo ampi margini di miglioramento. Continueremo a lavorare e crescere come abbiamo fatto fino ad ora».