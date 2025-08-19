Powerchair Hockey – I Macron Warriors tra i club più forti in Europa

Eindhoven (Paesi Bassi) I Macron Warriors Sabbioneta si confermano una grande realtà nel panorama europeo del powerchair hockey. Nell’edizione 2025 del GP Bulls International Powerchair hockey Tournament sono stati fermati nella corsa alla finale per il 1° e 2° posto solo da quella che in questo momento dobbiamo considerare la squadra più forte a livello europeo: i GP Bulls, padroni di casa e organizzatori del prestigioso torneo. I guerrieri rossoblù chiudono con lo stesso risultato di due anni fa, salendo sul terzo gradino del podio. Un risultato di prestigio che conferma la forza e la qualità del club mantovano. Dopo la due giorni dedicata alle fasi a gironi, i Macron Warriors hanno chiuso con un bilancio di quattro vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. Un percorso che ha permesso ai rossoblù di accedere alle semifinali dove hanno incontrato i padroni di casa del GP Bulls 1, squadra composta da top player olandesi che compongono l’ossatura della Nazionale, selezione che fino ad ora ha vinto tutte le edizioni dei Campionati Europei. I ragazzi di coach Merlino hanno però giocato una gara ad altissimo livello, mettendo in difficoltà una squadra sicuramente più forte. Nel bilancio finale del torneo ci sono anche 66 reti segnate (contro le 27 subite). I due bomber hanno chiuso ampiamente in doppia cifra: 30 gol per Leonardo Catania e 20 per Giovanni Camponesco. A questo bottino sono da aggiungere i 7 gol a testa per capitan Ion Jignea e Riccardo Federigi e i 2 gol di Youssef Ali. Nel girone B, i Warriors hanno travolto i Jaguars Praha 21-2 e perso 3-5 contro i padroni di casa dei GP Bulls E2. A seguire il riscatto per 7-4 ai danni degli Iron Cats e il 4-4 contro i Black Knights Dreieich, poi altre due vittorie rotonde: 9-1 sui Gidos Screemers e 12-2 sui Tigers Bolzano. Con questo bilancio, hanno chiuso il girone al secondo posto, conquistando l’accesso alle semifinali. Qui si sono trovati di fronte ai GP Bulls E1, primi nel gruppo A, e si sono dovuti arrendere per 4-6. Nella sfida per il terzo posto hanno superato The Antwerp Wheelblazers per 6-3. «Confermare la grande prestazione del 2023 non era facile perché le squadre presenti erano tutte di altissimo livello. Siamo felicissimi per essere saliti nuovamente sul podio. I ragazzi hanno dato tutto e hanno dimostrato tutte le loro qualità, senza mollare mai per un secondo nemmeno contro una squadra di livello superiore come i GP Bulls. Sono contento perché ho ricevuto importanti segnali da tutti. Grazie ai ragazzi, grazie allo staff e agli amici e genitori che ci hanno seguito qui, così come a tutti i nostri sostenitori che ci hanno seguito dall’Italia e il cui calore abbiamo sentito perfettamente anche qui». Queste le parole di Fabio Merlino, coach dei Macron Warriors Sabbioneta.