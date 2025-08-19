Tamburello giovanile – Coppa dell’Amicizia, sei mantovani a Medole per la sfida contro la Francia

Medole Cresce l’attesa tra gli appassionati per l’edizione 2025 della Coppa dell’Amicizia, che si svolgerà sabato e domenica a Medole. La kermesse vedrà protagonisti atleti e atlete delle nazionali italiane e transalpine. Conclusa la parentesi dedicata alle finali nazionali, ora è giunto il momento di affrontare manifestazioni di rilievo internazionale. La Coppa è un appuntamento che rivolge la propria attenzione al settore giovanile e punta a offrire alle varie categorie come Giovanissimi, Allievi e Juniores maschili e femminili l’opportunità di misurarsi con avversari esperti. La due giorni di questa prestigiosa vetrina coinvolgerà ancora una volta il territorio mantovano, a conferma del prestigio che il movimento guidato dal presidente Benhur Tondini ha raggiunto in questi anni e della qualità degli impianti. In quest’occasione, sarà lo sferisterio del team presieduto da Alessandro Baroni a ospitare un evento di tale portata. Per i colori virgiliani, a vestire l’azzurro in occasione della 10ª edizione di questo incontro internazionale, saranno Camilla Tondini, juniores della Cavrianese; Mattia Marsiletti, juniores del Ceresara; tra gli Allievi Marco Carnevali del Cereta e per la Cavrianese Lorenzo Cerini e Manuel Darra; infine per i Giovanissimi Cristian Marcazzan della Cavrianese. Questi giovani potrenno vivere un’esperienza assai importante sia sul piano tecnico sia su quello umano, in quanto li porterà a confrontarsi con pari età d’oltralpe. Per gli sportivi e gli appassionati diventerà l’occasione anche di vedere all’opera i campioni del futuro del tamburello, una disciplina che esprime uno spettacolo e un fascino che meritano di essere conosciuti e apprezzati anche in altri territori della provincia virgiliana. (pb)