Powerchair Sport – Macron Warriors, Merlino nominato vicepresidente della Federazione

Sabbioneta Un anno ricco di soddisfazioni per Fabio Merlino, presidente e coach dei Macron Warriors Sabbioneta. Dopo la nomina a Presidente del Comitato organizzatore locale per l’Epfa Nations Cup di powerchair football, lo scorso 15 marzo nel corso dell’Assemblea Nazionale Elettiva della Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport, che ha riconfermato Andrea Piccillo alla guida della Fipps, Merlino è stato eletto nel nuovo consiglio in rappresentanza delle società e poi nominato vicepresidente della Federazione. Un incarico prestigioso per il 35enne leader del club campione d’Italia di powerchair hockey. In quota atleti è stato eletto anche il capitano rossoblù e punto fermo della Nazionale, Ion Jignea. «Sono felicissimo e onorato di poter contribuire al lavoro della FIPPS – afferma Merlino – L’ingresso nel Consiglio Federale ha un grande significato. Amo questo sport che rappresenta gran parte della mia vita e voglio contribuire concretamente al suo sviluppo mettendo a disposizione di tutto il movimento la mia passione e competenza. Ringrazio i club che mi hanno votato e il presidente Piccillo».