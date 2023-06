Presentata all’Oasi “Una Bracciata per un Sorriso”

Curtatone Sport e sociale vanno a braccetto nella 24 ore natatoria che andrà in scena all’Oasi Boschetto. “Una Bracciata per un Sorriso” è stata presentata ieri: l’edizione 2023 si terrà dalle ore 17 di sabato 1 luglio alle ore 17 di domenica 2. La manifestazione è giunta alla tredicesima edizione con l’organizzazione di Oasi Boschetto e Casa del Sole in collaborazione con “In.Esistente” e con il patrocinio della Città di Curtatone. A fare gli onori di casa il presidente dell’Oasi Boschetto Attilio Mellacca. Presenti Carlo Bottani, sindaco di Curtatone e presidente della Provincia. Emanuele Torelli, presidente della Casa del Sole, Giorgio Siliprandi e Angelo Monaco, anime dell’organizzazione, Chiara Bissoli ed Elena Sora di CSA e Riccardo Bonfà di In.Esistente. Le iscrizioni singole e per i gruppi verranno accettate fino al 30 giugno ma anche sul posto durante la manifestazione. Il ricavato verrà devoluto alla Casa del Sole e a In.Esistente. Ci si iscrive da Giorgio e Angelo. I vari interventi che si sono succeduti hanno sottolineato come la manifestazione sia cresciuta negli anni e sia diventata un momento importante di socializzazione e sensibilizzazione al problema della disabilità per le associazioni che stanno operando nel nostro territorio. Tutte hanno nell’iniziativa “Una Bracciata per un sorriso” una concreta opportunità per farsi conoscere.

Sergio Martini