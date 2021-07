In 300 in piazza contro il Green pass e le disposizioni anti-Covid del governo

MANTOVA No Vax, No Mask e ora No Green Pass. Circa 300 persone si sono radunate oggi poco dopo le 18 in piazza Sordello per una sorta di flash mob contro le misure del governo in materia di contenimento della diffusione del Covid. I manifestanti hanno battuto le mani a tempo scandendo slogan quali “libertà” e “giù le mani dai bambini”. Una donna ha arringato la folla radunatasi accusando le istituzioni e la stampa “manipolata”. Sul posto i carabinieri e gli agenti della questura a monitorare la situazione. Si tratterebbe di una manifestazione non autorizzata, organizzata tramite un tam-tam via social network. Non si escludono provvedimenti nei confronti dei partecipanti da parte delle forze dell’ordine.