Calcio Dilettanti – Castiglione, Petrozzi vice di Esposito. Porto, Sere e Poggese: quanti colpi!

Mantova Il Castiglione rinforza lo staff tecnico. Il vice di Esposito sarà infatti Makris Petrozzi, l’allenatore che negli ultimi due anni ha portato l’Union Team dalla Seconda Categoria alla Promozione. Presentato il baby Tosatto prelevato proprio dall’Union Team.

«Da lunedì cominceremo a ragionare» dice il dg della Castellana, Novellini, che smentisce i rumors sul possibile arrivo di Corradi nel ruolo di ds. Lunedì sarà una giornata importante anche per il Suzzara, che presenterà ufficialmente la partnership con gli americani di Soccer Universities e i dettagli dell’accordo.

C’è grande fermento tra le squadre di Prima Categoria. La Serenissima ha chiuso col Suzzara per l’arrivo del bomber Federico Meloni (classe 2021), che dopo i 20 gol segnati nell’ultimo campionato a Curtatone, faceva gola a molti. Si allarga anche il vivaio: in cantiere una squadra Allievi e due Giovanissimi (una in coabitazione con l’Athletic). Il Porto ha piazzato una serie di colpi davvero importanti. Arrivano i difensori Beggi (dalla Voltese) e Todeschi (ex Gove), i centrocampisti Zancoghi (dal Curtatone) e Vincenzi, l’attaccante D’Ambrosio. Sono tutti giocatori di grandissima qualità ed esperienza. Come pure bomber Amadou Ndiaye, che torna in biancazzurro dopo alcune stagioni (l’ultima allo Sporting). Il rifornimento di “benzina verde” è garantito con la promozione in prima squadra di Mele e Pini. Grandi manovre e altro rinforzo in attacco per la Poggese, che ha preso Zambelli dal Sermide. Promossi dalla Juniores Bettarello e i fratelli Filippo e Tommaso Errico.

Raffica finale. Il centrocampista Marco Bini, dal Marmirolo, è il primo colpo della Cannetese. La Dinamo Gonzaga ha raggiunto l’accordo con Kadric, liberato dalla Sere, e Leonardo Pacilli per cui manca ora l’ok della Gove. La Ceresarese si rinforza con Keita, ex Medolese. L’Atletico Castiglione ha preso Dossena dalla Medolese e Ranieri dal Sirmione. Bomber D’Amico è andato all’Acquanegra, che ora punta su Favini de La Cantera. Cudia e Olivieri sono i primi due rinforzi della Don Bosco; mister Scaravelli li ha avuti nella Robur da dove giunge anche il suo vice, Andrea Lodi.