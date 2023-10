Calcio Eccellenza femminile – Casalmartino, la bomber Bertucco mette tutte sull’attenti: “Col Sedriano vietato rilassarsi”

Roncoferraro Partenza con il botto per il Casalmartino. Le rossoverdi hanno vinto tutte le prime quattro partite di campionato. Merito anche della giovane attaccante Giorgia Bertucco che ha già messo a segno 8 gol, praticamente una doppietta di media a gara: «Siamo partite bene – dice – . La preparazione è stata bella tosta e ci siamo impegnate tanto. I risultati stanno ripagando i nostri sforzi». Con l’Albosaggia è arrivata un’altra cinquina: «Per me è stata un’altra bella giornata – prosegue – . Ho segnato una tripletta, ma avrei potuto fare di più. Ma mi posso ritenere comunque soddisfatta, perché è stata una gran bella prova di squadra, tutte le ragazze hanno giocato un’ottima gara. All’inizio siamo partite un po’ contratte e non abbiamo fatto benissimo, poi siamo riuscite a sbloccarla e poi a raddoppiare. Nella ripresa abbiamo spinto ancora di più e siamo riuscite a segnare altri tre gol». Le “vipere” di patron Guernieri sembrano poter ambire alle posizioni che contano già in questo campionato, nonostante gli obiettivi dichiarati siano quelli di una crescita a medio termine. «Puntiamo sempre al massimo – continua Giorgia -. Rispetto allo scorso anno, siamo partite decisamente meglio. E’ ancora presto per giudicare, quindi teniamo i piedi per terra e avanti così». Questo è il primo anno di Giorgia la compagine rossoverde: «Ho trovato subito un bel gruppo. Ho ricevuto una bellissima accoglienza sia dalle ragazze che dalla società. Questo ha reso tutto più semplice e naturale. Sono cresciuta nella Primavera del Verona e questa estate il direttore sportivo Marco Messina mi ha contattata. Il progetto mi è piaciuto subito, al primo impatto, e non ho esitato molto a scegliere questa squadra. Anche il fatto che la società volesse puntare su un gruppo di ragazze giovani mi ha spinta a venire qui».

Domenica c’è la trasferta a Milano contro il Sedriano, formazione che sin qui ha raccolto soltanto due punti. Ma Bertucco è concentrata, così come le compagne, e sa che ogni gara va giocata al massimo: «Ci metteranno in difficoltà, non concedendoci niente. Vogliamo portarla a casa».