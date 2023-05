Borgonovo, investimenti record per 27 milioni e opere in 3 anni

MANTOVA Saranno circa 27 i milioni investiti a Borgochiesanuova. Una decina i progetti in cantiere presentati ieri durante l’incontro della giunta con la cittadinanza. Viste le premesse, come da dichiarazione dell’assessore ai lavori pubblici Nicola Martinelli, «sarà il quartiere con il maggior sviluppo nei prossimi anni»; cambiamenti trainati da interventi sostanziali, capaci di cambiare la qualità di vita. In primis, l’acquisizione e riqualificazione energetica delle 5 palazzine in via Gaber (10.175.000 euro, lavori iniziati a febbraio 2023, con una previsione di circa sedici mesi),

«Operazione bella – precisa Martinelli – perché riguarda la tutela del diritto di abitazione e recupera immobili ostaggio di un degrado assoluto: forse il più grande investimento di questo tipo nel capoluogo. In cantiere c’è anche un progetto sociale: stiamo lavorando con una rete di associazioni per un progetto di welfare di comunità».

I 78 appartamenti riqualificati (il primo già finito), non saranno alloggi popolari ma abitazioni in affitto, garantite a canoni agevolati. «Su questo punto – aggiunge il sindaco Mattia Palazzi – mi piacerebbe anche creare un bando, e ci stiamo lavorando, affinché le unità abitative siano accessibili soprattutto ai giovani: single o giovani coppie, che abbiano un reddito».

Secondo intervento, il recupero di due spazi commerciali di proprietà di Aler in piazza Fetti per altri 346.222,91 euro, con inizio lavori a maggio e 11 mesi di lavori. Novità anche per i più piccoli: sono stati presentati sia l’ampliamento della scuola dell’infanzia “Collodi” (625.000 euro per lavori da luglio), sia la costruzione della nuova primaria in via Rinaldo Mantovano (12,5 milioni, inizio a settembre 2023, 24 mesi per completarla). La nuova scuola avrà aule montessoriane e raggrupperà gli istituti “De Amicis”, “Don Minzoni” e “Don Leoni”.

Novità anche per gli amanti delle due ruote: la realizzazione del sottopasso ciclopedonale con il quartiere Due Pini e riqualificazione delle aree esterne (1,92 milioni, inizio a maggio 2023, durata di 12 mesi): l’opera sarà dotata di scale e ascensore da entrambi i lati oltre che di nuovi posti auto nelle vicinanze; il completamento delle connessioni ciclabili di strada Chiesanuova (778.050 euro, strada che metterà in comunicazione mercato contadino, supermercato Famila, palestra e scuola; Ultima, la ciclabile in strada Dosso del Corso con lavori da aprile 2024.

Antonia Bersellini Baroni