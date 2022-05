Rally – Il Solferino Pecso brilla a Mariana e Negrar

SOLFERINO Mattia Zanini su Citroen Saxo VTS si riconferma il più veloce in categoria B a Mariana Mantovana, dove ha fatto la voce grossa salendo sul gradino più alto del podio. Anche Davide Cimarosti strappa un primo posto in classe 1000.

Gara al cardiopalma per l’equipaggio Ponchiardi-Franzoni al Rally Valpolicella dove con la fida Citroen Saxo VTS, sempre in lotta per la vetta di N2, hanno terminato secondi sul campo, ma purtroppo un’infrazione con tre minuti di penalità li ha retrocessi al sesto posto.

Nella categoria storiche, Pellizzari-Cavazzini, con la loro potente e non facile Alfa GTV6, hanno conquistato un secondo posto di classe 2000, mentre Massimo Boni, leggendo le note a Mirko Cecchin, ha terminato terzo di classe A6.

Si recupererà nel weekend la gara di Autocross a San Polo d’Enza, prevista il fine settimana scorso e rimandata causa maltempo, dove il sodalizio virgiliano sarà rappresentato in gara da Alessandro Arnaldini su proto Suzuki, Giancarlo Codarin e Luigi Faccincani su Fiat Punto 20000.

Rientro molto atteso invece per Marco Dallamano al Rally Adriatico, valevole per il Campionato Italiano Rally Terra, dove per l’occasione sarà navigato da Elia Ungaro, sempre a bordo della fida Peugeot 208 R2. Al Rally di Piancavallo (Pordenone) Fabio Treccani per l’occasione navigherà Marco Crozzoli su Opel Astra di classe A7.