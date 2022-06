Rally – Solferino Pecso, le note di Treccani spingono Re sul podio al “Valtellina”

SOLFERINO Il navigatore Fabio Treccani ha messo la firma sul terzo gradino del podio al prestigioso Rally Valtellina. Una gara combattutissima con gli agguerriti avversari di categoria che però si sono dovuti arrendere e cedere il terzo posto di classe R3 alla coppia Re-Treccani su Renault Clio.

Non è stata da meno la giovane e brava navigatrice Roberta Franzoni, sempre in gara al Rally Valtellina. Alle note di Edoardo Spagnolatti, l’equipaggio ha concluso al sesto posto di classe e al settimo assoluto a bordo della veloce Skoda Fabia R5. Bene anche Simone Giovannone a Prato di Correggio: nonostante alcune noie meccaniche, è riuscito a concludere al terzo posto di classe.

Nel prossimo weekwnd Luigi Faccincani (Punto 2000), Alessandro Arnaldini (proto Suzuki) e Andrea Tonoli (Punto 2000) saranno di scena nell’autocross in notturna a Veronella. Treccani è attesp all’Hirter Rally St.Veit in Austria per la terza tappa dell’Alpe Adria. Manuel Ponchiardi cerca gloria al Rally della Marca Trevigiana.