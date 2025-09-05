Rugby A Elite – Viadana, campagna abbonamenti e Open Day per bambini e ragazzi

Viadana Mancano poche settimane all’inizio del campionato del Viadana. E per i tifosi è tempo di stringersi attorno alla squadra e prepararsi a un’altra stagione di emozioni. Ieri infatti è partita ufficialmente la campagna abbonamenti per le gare allo Stadio Luigi Zaffanella, casa storica e anima del rugby viadanese. La società chiama a raccolta tifosi, appassionati, famiglie e sostenitori per riempire gli spalti e accompagnare la squadra in ogni sfida E in ogni battaglia sportiva che l’attende. L’abbonamento è valido per le partite interne del campionato di serie A Elite, per quelle di Coppa Italia e per quelle dei Caimani di serie A. Ecco i prezzi: Settore Tribuna Nord & Est 50 euro, Tribuna Ovest 130 euro, Abbonamento Family 100, Ovest Vip Seggiolino 300 euro, Ovest Star Poltrona 600 euro.

Prezzo biglietto singolo Rugby Viadana: Settore Tribuna Nord & Est 7,5 euro, Tribuna Ovest 15 euro, Ovest Vip Seggiolino 40 euro, Ovest Star Poltrona 80 euro.

Prezzo biglietto singolo Caimani Viadana: Settore Tribuna Nord & Est 5 euro, Tribuna Ovest 10 euro, Ovest Vip Seggiolino 20 euro, Ovest Star Poltrona 40 euro.

Il Rugby Viadana apre le porte ai campioni di domani. Per tutto il mese di settembre il club giallonero organizza gli Open Day del settore propaganda, dedicati a bambini e ragazzi che vogliono scoprire da vicino il mondo del rugby. Un’occasione preziosa per muovere i primi passi in questo sport, conoscere lo staff tecnico, divertirsi in campo in totale sicurezza e sperimentare lo spirito di squadra che da sempre caratterizza il rugby. Tutte le informazioni sul sito del club. Queste le date: domani alla Festa dello Sport a Viadana (dalle 14 alle 19); mercoledì 10 allo Zaffanella (dalle 18 alle 19.30); domenica 14 alla Festa dello Sport a Brescello (dalle 9.30 alle 12.30); mercoledì 17 al “Dante Bacchi” di Casalbellotto (dalle 18 alle 19.30) e venerdì 26 allo Zaffanella (dalle 17.30 alle 19). Per info: responsabile propaganda 393/9923087; mail a propaganda@rugbyviadana1970.it; info iscrizioni www.rugbyviadana1970.it.