Rugby Coppa Italia – Viadana, niente match con Piacenza. “Siamo amareggiati”

VIADANA Ieri in mattinata la doccia fredda. Da parte dei Lyons Piacenza al Viadana è arrivata la richiesta di non disputare la partita di Coppa Italia in programma nel pomeriggio allo Stadio Zaffanella. Il club emiliano ha riscontrato tre nuovi casi di Covid nel gruppo squadra. La Fir ha così annullato la partita e, in base alle nuove regole, la società che ha determinato l’annullamento dell’incontro verrà dichiarata perdente d’ufficio con il punteggio di 20-0 e con la conseguente attribuzione dei cinque punti in classifica alla squadra opponente (5-0). German Fernandez e lo staff tecnico giallonero ci tenevano tanto a giocare la gara dell’ultimo turno della Coppa in casa. «Magra consolazione vincere a tavolino come è accaduto sabato scorso per la gara di Mogliano – afferma il gm Ulises Gamboa – Sono triste, abbattuto e amareggiato, soprattutto perché ci tenevamo molto a giocare questa gara dopo non aver potuto disputare quelle con Valorugby a Reggio Emilia e contro i trevigiani. Volevamo scendere in campo considerato che sabato prossimo riprende il massimo campionato di rugby e il Viadana deve rendere visita per la seconda di ritorno a Padova all’Argos Petrarca, imbattuta capolista. Volevamo vedere all’opera atleti reduci da infortuni, quelli che possono essere confermati per la prossima stagione e dare la possibilità di mettersi alla prova con la prima squadra ai Caimani che mai hanno giocato con il Viadana». «C’è tanta amarezza – aggiunge il presidente Giulio Arletti – Al contempo accettiamo quello che l’emergenza sanitaria ci impone. Abbiamo fatto i tamponi per giocare contro Piacenza. C’era tanta voglia di scendere in campo, poi d’improvviso giunge la notizia che gli avversari hanno casi positivi e tutto quello che hai fatto per preparare la gara non serve più: occorrono regole chiare sulla Coppa Italia».