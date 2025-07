Rugby femminile – Tutto pronto allo Zaffanella per il test-match dell’Italia contro la Scozia

Viadana La Nazionale Italiana Femminile si sta preparando per la Rugby World Cup da settimane. Prima della partenza per l’Inghilterra però, sono in programma due test, contro Scozia e Giappone. Test importanti per saggiare lo stato dell’arte e arrivare al meglio alla rassegna iridata. Per il primo contro le scozzesi, in programma oggi alle ore 19.30 allo Stadio Zaffanella di Viadana (diretta su Federugby.it e Rugbypass.tv, biglietti in vendita allo stadio), coach Roselli sceglie una formazione che vede una prima linea formata da Maris, Vecchini e Seye, con Duca e Fedrighi in seconda linea, Sgorbini, Veronese e capitan Elisa Giordano in terza. Mediana affidata a Sofia Stefan ed Emma Stevanin, i centri saranno Sara Mannini e Michela Sillari, mentre il triangolo allargato sarà formato da D’Incà, Muzzo e Granzotto. Roselli si affida dunque a un gruppo collaudato, al netto dell’assenza di Vittoria Ostuni Minuzzi, alle prese con il recupero dopo un infortunio a un dito di una mano, ma con le ritrovate Pilani e Arrighetti che partiranno dalla panchina. Presenti anche Desiree Spinelli, Silvia Turani, Sara Tounesi, Alia Bitonci, Veronica Madia e Beatrice Rigoni. Allo Zaffanella dunque, andrà in scena un test match internazionale, a pochi giorni dal World Rugby U20 Championship, che ha visto proprio Viadana tra le sedi dell’edizione 2025. Stavolta saranno le Azzurre a calcare il campo rivierasco, con l’obiettivo di mettere in pratica tutto ciò che è stato preparato in questi mesi di raduni.

La formazione: 15. Granzotto, 14. Muzzo, 13. Sillari, 12. Mannini, 11. D’Incà, 10 Stevanin, 9. Stefan, 8. Giordano, 7. Veronese, 6. Sgorbini, 5. Duca, 4. Fedrighi, 3. Seye, 2.Vecchini, 1.Maris. A disp.: 16. Spinelli, 17. Turani, 18. Pilani, 19. Tounesi, 20. Arrighetti, 21. Bitonci, 22. Madia, 23. Rigoni.