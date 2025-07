San Benedetto Po, torna la Fiera d’Agosto

San Benedetto Po Conto alla rovescia per la 148ª edizione della Fiera di Agosto di San Benedetto Po, in programma da venerdì 1 a martedì 5 agosto. La manifestazione è stata presentata questa mattina in Confcommercio Mantova nel corso di una conferenza stampa tenuta dal sindaco Roberto Lasagna e da Dino Barbi (tutti e due in foto), presidente territoriale di Confcommercio San Benedetto Po. Organizzata per il quinto anno consecutivo da Confcommercio Mantova con il patrocinio e la collaborazione della Città di San Benedetto Po, la Fiera è legata alla ricorrenza di San Simeone, patrono dell’abbazia polironiana.

“Dopo il successo delle precedenti edizioni, abbiamo voluto confermare la nostra disponibilità a organizzare questa Fiera, che si arricchisce ulteriormente di contenuti, momenti culturali e di intrattenimento”, ha dichiarato Barbi. L’evento prenderà il via alle 19.00 del 1° agosto con l’apertura del Luna Park; alle 21.30, spettacolo musicale direttamente dalla trasmissione “Tali e Quali”, con Elisa Ganà che interpreta Raffaella Carrà, accompagnata dal suo corpo di ballo, e con la partecipazione del sosia di Renato Zero. Alle 23.15 spazio alla serata giovani con DJ Andrea Pincella e la voce di Gianluca Federici.

“Sabato 2 agosto, sempre alle 19.00 – ha proseguito Barbi – si terrà l’apertura dei Mercatini delle curiosità e, presso il chiostro interno del Comune, l’inaugurazione della mostra ‘Viaggio nella Bibbia’ attraverso le illustrazioni dell’artista Severino Baraldi, a cura del sindaco Lasagna e dell’assessore alla Cultura Vanessa Morandi; un evento che sarà presentato da Francesco Ponti”. Nel pomeriggio dello stesso giorno prenderà il via anche l’attività artistica “Itinerario pittorico nei luoghi più segreti di San Benedetto Po”, in collaborazione con gli artisti degli Urban Sketchers di Bologna. Alle 21.30, serata musicale con l’orchestra spettacolo Matteo Tarantino.

Domenica 3 agosto gli eventi inizieranno alle 9.00 del mattino: “Ci sarà il mercatino Amarcord, a cura dell’associazione Il sogno di Vasco – ha spiegato ancora Barbi – ma anche il raduno Al Cuntadin ad na vòlta in fera e la continuazione dell’attività artistica ‘Itinerario pittorico nei luoghi più segreti di San Benedetto Po’, che durerà tutta la giornata. Alle 19.00 riapriranno i Mercatini delle curiosità, la mostra e il Luna Park. Infine, alle 21.30, spettacolo musicale con la Zucchero Tribute Band Bluesugar: il progetto è uno dei tributi più fedeli alle performance live dell’artista emiliano. Ogni membro della band è un musicista di alto livello, con anni di esperienza sui palchi di tutta Italia”.

Lunedì 4 agosto, alle 20.00, si svolgerà la tradizionale Cena nel borgo sotto le stelle, con menù a cura di Tregnaghi Art of Catering: i posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria presso Ara Ricambi. Per informazioni contattare Loredana al 353 5696526. Alle 21.30 andrà in scena la commedia dialettale “La Padlada”, a cura della compagnia Gli Amici di San Biagio.

Martedì 5 agosto, infine, dopo l’apertura di Luna Park, mercatini e mostre, ci sarà il momento musicale: protagonista l’Orchestra Spettacolo Castellina-Pasi. Alle 24.00, grande chiusura con lo spettacolo pirotecnico musicale “Notte di stelle cadenti”, a cura di Parente Fireworks: “Uno show ricco di emozioni, un racconto fatto di atti dove il ritmo si alterna al respiro – sottolinea Barbi –. Un’esplosione di colori che renderà magico ogni momento, chiudendo degnamente la Fiera di San Benedetto Po”.