Rugby giovani – Weekend trionfale per i baby del Mantova

MANTOVA L’Under 15 del Rugby Mantova è reduce da due partite disputate tra sabato 30 ottobre e sabato 6 novembre. Il primo match in trasferta si è concluso con una vittoria di Rovato per 5 mete a 3. Lo scorso sabato al Migliaretto si è giocato il derby col Rugby del Chiese vinto per 79-0 dai biancorossi. Mantova ha saputo concretizzare ogni occasione sfruttando la maggiore rapidità nel riorganizzarsi e mettendo sempre pressione alla squadra del Chiese, più giovane e in fase di crescita, che ha comunque lottato generosamente. L’Under 11 ha affrontato la Bassa Bresciana vincendo tutte le gare disputate. Le rappresentative U7 e U9 sono scese in campo contro due squadre del Botticino e del Fiumicello: per i baby biancorossi sono arrivati tre successi in tre partite con un ottimo gioco di squadra frutto del lavoro svolto durante gli allenamenti.

Segnaliamo infine la grande prova dell’Under 17 del Rugby del Chiese, impegnata a Rovato nella prima giornata di ritorno del campionato regio- nale. Il punteggio finale è 27-21 per il Rovato, ma va molto stretto ai gio- vani casalmoresi. «Sono orgoglioso dei ragazzi» ha detto coach Evoldi.