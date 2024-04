Azione, congresso a Volta Mantovana

VOLTA MANTOVANA Ieri, 13 aprile 2024 si è tenuto il primo congresso locale di Mantova in Azione che ha

visto l’elezione del neo segretario cittadino Sebastiano Remelli, under30 mantovano a

cui facciamo i nostri migliori auguri di buon lavoro.

Tra i vari ospiti presente anche l’on. Fabrizio Benzoni che ha sottolineato come Volta

Mantovana sia un ottimo esempio di radicamento ben riuscito nel territorio ma anche di

comunità di giovani appassionati che hanno voglia di riportare in alto la politica con la

P maiuscola.

Presente anche Caterina Avanza che ha da poco annunciato la sua candidatura alle

europee con Azione e che ha ribadito nuovamente la sua vicinanza alla

comunità mantovana e alla nostra squadra.

Tantissimi anche gli interventi a distanza dei nostri rappresentati impegnati sul territorio:

Eleonora Lavelli, Segretario Provinciale di Lecco, Andrea Valentino, Segretario

Comunale di Bergamo, Tommaso Bernini, Segretario Provinciale Pavia e Massimo

Vizzardi, Consigliere Regionale di Azione.

Ecco le parole del neo segretario di Volta Mantovana, Sebastiano Remelli «sono molto

grato di questa opportunità e ringrazio per la fiducia concessami il Segretario Regionale,

On. Fabrizio Benzoni, il Segretario Provinciale, Gabriele Brigoni e i membri del

direttivo della sezione voltese. In particolare voglio ringraziare Simone Segna per il

lavoro svolto fino a qui. Con lui proseguirò l’attività di radicamento di Azione e

l’impegno nel sostenere alle prossime elezioni europee la nostra candidata di punta

Caterina Avanza. Sono entusiasta di partecipare all’evoluzione del nostro territorio e

certo che insieme saremo in grado di costruire un’alternativa vera ad una politica che

troppo spesso non è stata all’altezza delle aspettative.»

Il risultato è stato possibile anche grazie alla campagna di tesseramento e radicamento

portata avanti dal Vicesegretario di Azione Mantova Simone Segna «È per me motivo di

grande orgoglio che sia Volta la sede della prima sezione comunale di Azione sul

territorio mantovano. Tanti giovani hanno aderito con convinzione alla proposta di una

politica diversa, che ha per obiettivo la ricerca di soluzioni concrete e innovative per lo

sviluppo delle nostre Comunità. Penso Sebastiano saprà rappresentare al meglio questo

spirito e insieme continueremo a lavorare per coinvolgere sempre più cittadini. Ora

siamo pronti a dare pieno sostegno alla nostra candidata alle europee Caterina Avanza, la

cui competenza sarà un bene prezioso in Europa».

Il Segretario di Azione Mantova Gabriele Brigoni è estremamente orgoglioso del

risultato ottenuto e commenta così «per noi il congresso di Volta Mantovana rappresenta

un momento fondativo poiché costituisce il punto di partenza del radicamento su tutto il

territorio della Provincia».

Come Mantova in Azione siamo sicuri che questo sia solo l’inizio di un percorso di

radicamento vincente e siamo pronti alle sfide che ci attendono per il futuro.