Basket serie A2 m – Coach Valli: “Vittoria di grande valore, costruita sulla difesa”

Mantova Una gara molto combattuta, ma alla fine la spunta con merito la Staff, che si prende uno scalpo eccellente, quello della Fortitudo Bologna, pur con qualche assenza. In tribuna stampa arrivano coach Giorgio Valli e il play Matteo Palermo. «Premesso che a loro mancavano due giocatori del quintetto – afferma il coach – questa vittoria, come tutte le partite vinte, ha un grandissimo valore. E’ stato un match giocato sull’agonismo. Siamo stati bravi per 40 minuti, con solo un calo nel finale, dove Bologna ha provato a rientrare, lasciandoci tiri aperti e siamo caduti nella loro trappola. Serve anche questo per saper tenere il vantaggio, ma la partita è stata costruita sulla difesa, con 10 giocatori che hanno anche collaborato in attacco». Valli è fiducioso: «Credo e voglio sperare che questo sia l’inizio per acquisire una mentalità importante per giocare ogni minuto e ogni possesso con questa cattiveria. Abbiamo vinto con la Fortitudo, ma per noi le Fortitudo ci devono essere tutte le partite. E lo dobbiamo fare subito con San Severo per non vanificare i nostri sforzi. C’è stata tanta energia fisica in difesa per contrastare Thornton. Mi sono piaciuti Palermo e Cortese». Anche Palermo non nasconde la propria soddisfazione: «Era importante vincere perché la classifica rimarrà sempre molto corta. Fare risultato in casa è sempre importante e lo abbiamo fatto in una gara di cartello con la Fortitudo e con una bella presenza di pubblico. Stiamo migliorando nel gioco, muovendo bene la palla, e creando tiri aperti. La differenza l’abbiamo fatta in difesa, come deve essere per vincere contro chiunque. Questa è stata la chiave, escludendo il finale. Siamo stati costanti fino agli ultimi 4-5 minuti. Sto bene da un po’ e sono a disposizione del tecnico. Trovata la strategia giusta per il mio infortunio, tutto si è sistemato». Sergio Martini