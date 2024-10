Rugby Serie A Elite – Coppa Italia: il Viadana dà battaglia, poi cede a Rovigo (20-25)

Il primo tempo è stato caratterizzato da una fase di studio tra le due squadre, con qualche fiammata offensiva. L’equilibrio è stato spezzato dalla meta del mediano di mischia rodigino, Visentin, che ha sfruttato una giocata rapida e un varco nella difesa viadanese per segnare. Il Viadana ha risposto con una splendida meta di Sauze, che ha corso per 40 metri disegnando una traiettoria imprendibile per gli avversari. Il piazzato di Madero ha permesso ai padroni di casa di chiudere il primo tempo in vantaggio per 13-8.

Nella ripresa, Rovigo ha preso il controllo della partita, mantenendo più possesso e conquistando il predominio territoriale. La squadra ospite ha segnato altre due mete, una con Vaccari e l’altra con Thomson, portandosi avanti nel punteggio. Al 55′, Viadana ha subito un duro colpo con l’espulsione di Morosini per un placcaggio pericoloso, lasciando la squadra in inferiorità numerica.

Nonostante lo svantaggio, i gialloneri hanno continuato a lottare e hanno accorciato le distanze con una meta di Ciofani, che ha concluso una corsa potente oltre la linea di meta. Negli ultimi minuti, Viadana ha tentato disperatamente di completare la rimonta, ma il tempo e lo spazio non sono stati sufficienti per ribaltare il risultato.

La partita si è conclusa sul 20-25 in favore di Rovigo, con entrambe le squadre che hanno mostrato qualità e spirito combattivo. Viadana ha dimostrato grande orgoglio, nonostante la sconfitta, e la gara ha evidenziato il potenziale di entrambe le formazioni per il prossimo campionato di Serie A Elite.