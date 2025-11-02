Rugby serie A Elite – Fuori i secondi! Al Mirabello il Viadana si gioca la vetta solitaria col Valorugby

Viadana “Fuori i secondi!” si usa dire nella boxe prima che il primo pugno venga sferrato e una volta tanto l’adagio pugilistico è affiancabile anche al rugby. Perché al Mirabello di Reggio Emilia due delle tre squadre in vetta del campionato di serie A Elite, Valorugby e Viadana, si affrontano per la testa solitaria della classifica (ore 14.30), nell’ennesimo derby del Po.

Lo staff tecnico giallonero capeggiato da Sosene Anesi mescola un po’ le carte, con Ciardullo posizionato estremo, mentre Ciofani a sinistra e Bronzini a destra lo affiancano in qualità di ali. La cerniera dei centri posizionata tra estremo e apertura si compone del duo consolidato Jannelli-Morosini mentre in cabina di regia vanno Ferro e Di Chio. Il braccio di ferro dei due pacchetti di mischia sarà una leva fondamentale per la definizione degli equilibri in campo, con Catalano numero otto, a cui verrà richiesto anche un lavoro da ball carrier, stretto dai due flanker Jogna Prat e Boschetti, con la seconda linea confermata rispetto alla sfida con i Lyons, formata da Sommer e dell’mvp Loretoni. Il granitico trio composto dai temibili fratelli Oubiña e il tallonatore Dorronsoro garantiranno ruggiti infernali in prima linea. A disposizione ecco Casasola, Mistretta e Caro Saisi; in prima linea Gamboa e Colledan a completamento del pacchetto. Jelic e Frutos in mediana oltre a Orellana a dare profondità sulla trequarti. Risponde il Valorugby schierando dal primo minuto quattro ex gialloneri: Brisighella, De Villiers, Schinchirimini e Wagenpfeil. Kick-off al stadio Mirabello alle 14.30. Arbitra l’incontro il signor Filippo Russo di Treviso coadiuvato da Angelucci e Boraso. TMO: Pennè.

In casa Valorugby c’è ovviamente grande attesa per questo super match. «È arrivato il momento di alzare l’asticella – dichiara coach Marcello Violi – Le prime tre partite sono state molto buone ma adesso affrontiamo una squadra che negli ultimi due anni è stata capace di arrivare in finale, quindi giocoforza sarà una partita molto impegnativa che abbiamo preparato e studiato nel migliore dei modi, sfruttando anche il giorno in più di preparazione. Torniamo da Biella con la consapevolezza di avere una rosa molto profonda, e sono davvero felice per le risposte che mi hanno dato sul campo i ragazzi fin qui meno utilizzati, ma non per questo meno preziosi per il nostro cammino. Contro Viadana dovremo stare concentrati e attenti sui punti di incontro, una fase di gioco che potrebbe essere determinante». Dopo il match è in programma la cerimonia di Legacy round promossa dal club in occasione degli 80 anni del rugby a Reggio Emilia.

Alessandro Soragna