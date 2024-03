Rugby Serie A Elite – Il Viadana affila le armi. Bronzini: “A Colorno dovremo essere perfetti”

Viadana Siamo entrati nella settimana del big match tra Colorno e Viadana, in programma sabato (alle ore 14), che segna la ripresa del campionato per i gialloneri dopo due settimane di sosta. Lo scorso weekend, infatti, hanno osservato il turno di riposo che la Femi Rovigo, vittoriosa a Roma sulle Fiamme Oro, ha sfruttato per involarsi da sola al comando con quattro punti di vantaggio. Il Colorno, dal canto suo, è stato sconfitto in casa (28-30) dal Petrarca Padova, che gli ha soffiato anche la terza posizione (a -3 dai rivieraschi). Nelle ultime due sfide disputate al “Maini”, il Viadana ha agguantato nei minuti finali dei match un pareggio nel 2021 e una splendida vittoria nel 2023. E ha vinto anche la gara d’andata in questa stagione allo Zaffanella (28-19). Occorre dunque proseguire il trend positivo per salvaguardare almeno la seconda posizione, fondamentale per disputare in casa il triangolare dei play off.

I gialloneri, con la gara di Colorno, iniziano un trittico di trasferte per chiudere la stagione regolare che li porterà successivamente a Vicenza e quindi a Roma per affrontare le Fiamme Oro. «Sono tre partite molto importanti – sottolinea il tre quarti ala Andrea Bronzini – i play off sono sicuri, ma è fondamentale garantirsi la migliore posizione possibile per sfruttare poi il fattore campo. Naturalmente dobbiamo pensare ad una gara per volta, quindi la testa ora va solo al Colorno. Che è una squadra completa, forte in mischia e nei tre quarti. Nell’ultima giornata ha giocato praticamente alla pari col Petrarca. Noi siamo fermi da un paio di settimane, ma ci siamo sempre allenati con grande impegno».

Nell’ultima gara giocata prima appunto della sosta, il Viadana ha avuto la meglio sul Valorugby Reggio Emilia allo Zaffanella, non senza difficoltà. «Abbiamo disputato un ottimo secondo tempo – ricorda Bronzini – grazie al quale siamo riusciti a spuntarla. Da quello bisogna ripartire per affrontare sabato il derby con attenzione e massima concentrazione fin dall’inizio. Dovremo essere perfetti. Le motivazioni, vista la rivalità sportiva tra i due club e l’importanza della posta in palio, vengono da sole».

La società ha organizzato una simpatica iniziativa per sabato, chiamando a raccolta i propri tifosi allo stadio Zaffanella (ore 12) per un veloce aperitivo pre-partita con i giocatori (a offerta libera) il cui ricavato finanzierà le attività del settore giovanile. Poi, tutti insieme, raggiungeranno lo stadio Maini di Colorno per il grande derby che potrebbe rappresentare l’ultimo grande scoglio verso un piazzamento tra le prime due. Segnaliamo infine che Vallesi stasera sarà il capitano dell’Italia Under 19 che affronta il Giappone a Calvisano.