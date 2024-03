Calcio 3a Categoria – Segnate da record con le reti di bomber Bacchiega: “La tripletta al Castellucchio la dedico a papà”

San Giacomo d/Segnate Il Segnate procede a passo spedito e vede sempre più vicini il successo in campionato e la conseguente promozione diretta in Seconda Categoria. La capolista, nell’ultima giornata, si è sbarazzata con un secco 3-0 del Castellucchio grazie alla tripletta dello scatenato bomber Denny Bacchiega, che commenta così la vittoria. «Il risultato parla chiaro – dice l’attaccante granata, giunto a quota 9 reti in stagione – ma non è stata una gara facile. Il primo gol è arrivato in mischia con un pallonetto morbido. Il secondo è stato un “gol olimpico” direttamente da calcio d’angolo, mentre il terzo con un bolide dalla distanza deviato dal difensore, che ha messo fuori causa il portiere. E’ la settimana della festa del papà e voglio dedicare i miei gol a lui». «E’ stata una stagione bella e intensa – prosegue Denny – personalmente ho avuto diversi alti e bassi a causa di un lutto famigliare, però ci sono state anche delle belle soddisfazioni. Nessuno forse ha mai creduto che potessimo arrivare così in alto e rimanerci per tanto tempo: è un girone che non perdiamo la leadership, dallo scontro diretto con il Borgo Virgilio».

La seconda in classifica, il Borgo appunto, è ora distanziata di 8 punti (ma deve recuperare una partita), quando mancano cinque giornate alla fine. Domenica trasferta a Monzambano per la sfida con l’Union Colli Morenici. «La testa è concentrata su ogni gara – dice ancora Bacchiega – dobbiamo rimanere con i piedi per terra cercando di fare più punti possibili. Domenica scorsa abbiamo raggiunto il record con 58 punti, prima volta in assoluto nella storia del Segnate. Ma non ci vogliamo certo fermare qui».