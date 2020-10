Tamponi rapidi per le scuole: iniziata ieri la sperimentazione

MANTOVA – È iniziata per ora in alcune scuole di Milano e dei territori delle Ats della Brianza e Insubria, la sperimentazione dei tamponi antigenici rapidi il cui esito si ottiene in circa 15 minuti. L’obiettivo è quello di individuare e isolare velocemente tutti i potenziali casi positivi in una fase di particolare incremento della diffusione dei contagi. Lo ha annunciato ieri il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. Il progetto di Ats Brianza riguarda gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado con manifestazione di sintomi a scuola. «Il progetto in ambito scolastico prevede l’esecuzione di tampone nasofaringeo antigenico – spiega l’assessore al Welfare Giulio Gallera – nei soggetti sintomatici nell’istituto. In caso di positività, il test rapido e quello molecolare standard vengono estesi a tutti i compagni di classe. Entro i prossimi dieci giorni – aggiunge Gallera – arriveranno in Lombardia 1,2 milioni di test antigenici rapidi che la Regione ha acquistato e che saranno utilizzati nel settore scolastico, nei Pronto soccorso e sul territorio».