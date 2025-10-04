Rugby serie A Elite – Il Viadana punta all’impresa sul campo delle Fiamme Oro nell’esordio in Coppa Italia

Viadana Primo impegno ufficiale in Coppa Italia per il Viadana. La squadra di Anesi, Madero e Tejerizo sfida oggi (ore 15.30) a Roma, allo Stadio Renato Gamboni, le Fiamme Oro. I capitolini, battuti all’esordio per 26-12 dal Valorugby, cercheranno il riscatto contro la formazione giallonera che ha dovuto posticipare la prima giornata, inizialmente prevista contro i campioni d’Italia del Rovigo. Il match verrà recuperato il 29 novembre, dopo che le due squadre si sono affrontate venerdì scorso nella Supercoppa, vinta dai Bersaglieri 40-14 al “Fattori” dl L’Aquila. Il debutto nella kermesse tricolore rappresenta una vera e propria prova generale in vista della “prima” nella Serie A Elite, in programma tra una settimana allo Zaffanella (ore 14.30, diretta Rai) contro il Mogliano Veneto, già affrontato e battuto in amichevole (26-21) al Quaggia. Diversi i cambi rispetto alla gara di venerdì scorso. Non ci sarà Boschetti per la squalifica dopo il rosso rimediato con Rovigo e sarà assente anche capitan Jannelli, ma per gestione della rosa. Sarà l’estremo Morosini a vestire la fascia. Coach Madero ha parlato così alla vigilia del match: «Contro le Fiamme Oro ci aspetta una partita molto dura. Dobbiamo migliorare tanti aspetti rispetto alla sfida di Supercoppa con Rovigo: questa è la nostra occasione per crescere, correggere gli errori e arrivare più pronti alla gara di campionato contro Mogliano. Solo passando da queste prove avremo le idee chiare e potremo alzare il livello».

Le formazioni

Fiamme Oro: Sodo Migliori; Lai, A. Fusari, F. Fusari, Mba; Di Marco (cap.), Piva; De Marchi, Bernardini, Andreani; Angelone, Fragnito; Morosi, De Rossi, Fiorentini. A disp.: Moriconi, Bartolini, Carones, Pisicchio, Bellucci, Tomaselli, Canna, Gabbianelli. All.: Forcucci.

Rugby Viadana: Morosini; Ciardullo, Orellana, Zaridze, Bussaglia; Ferro, Di Chio; Prat, Gamboa, Fernandez Gil; Marchiori, Loretoni; Caro Saisi, Casasola, Mistretta. A disp.: A. Oubiña, Olivari, Vallesi, Broccio, Aguirre, Jelic, Loubser, Bernardi. All.: Anesi-Madero-Tejerizo.