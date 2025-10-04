Tennis – La Canottieri Mincio domina i Campionati Provinciali Assoluti

Mantova Come da tradizione ormai consolidata, anche l’edizione 2025 dei Campionati Provinciali Assoluti si è svolta nella splendida cornice della Canottieri Mincio (dal 13 al 28 settembre). La manifestazione ha visto la partecipazione di 131 atleti, impegnati nelle categorie di singolare maschile e femminile, doppio maschile e femminile, e doppio misto. Un’edizione che ha saputo coniugare agonismo e spirito sportivo, offrendo al pubblico incontri di alto livello e, soprattutto, la conferma del valore delle giovani promesse locali, protagoniste assolute sui campi in terra rossa della società virgiliana. Singolare Maschile: netta affermazione di Alessandro Picchioni (Canottieri Mincio), che ha superato in finale Giovanni Miglietta (TC Mantova) con un perentorio 6-2 6-0, dimostrando solidità e grande maturità tecnica. Singolare Femminile: sfida combattuta tra due giovani talenti: la spunta Sofia Gozzi (Canottieri Mincio) su Giulia Sossai (TC Guidizzolo) 6-3, 7-5. Doppio Maschile: la coppia Filippo Avanzini-Alessandro Picchioni (Canottieri Mincio) ha avuto la meglio su Riccardo Baruffaldi-Michael Mori (TC Goito) per 6-0, 7-5, grazie a un primo set dominato e a una buona gestione dei momenti chiave nel secondo. Doppio Femminile: vittoria interna alla Canottieri anche nel doppio femminile, dove nel derby Alessia Battesini ed Elena Corato hanno superato Sara Dal Forno e Sofia Gozzi 6-3, 6-4. Doppio Misto: la coppia Angelica Bianchi-Alessandro Picchioni (Canottieri Mincio) si è imposta sui compagni Pietro Boccasanta-Sofia Gozzi per 6-2, 6-3, completando così un torneo perfetto per Picchioni, protagonista assoluto di questa edizione. Da sottolineare l’ottimo rendimento dei tennisti più giovani, a dimostrazione della vivacità e qualità del vivaio mantovano. Le premiazioni ufficiali di tutti i Campioni Provinciali 2025 si terranno come di consueto nel corso della Festa del Tennis Mantovano, in programma nel mese di dicembre, con sede e data ancora da definire.