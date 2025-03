Rugby Serie A Elite – Luccardi: “Viadana, con la Lazio sarà un’altra prova di maturità”

VIADANA Un’altra prova di maturità attende il Rugby Viadana sabato a Roma (ore 14.30), contro la Lazio, attualmente fanalino di coda della Serie A Elite. Il testa-coda vede un distacco di ben cinquanta punti tra le due squadre. Dopo la vittoria di sabato scorso allo Zaffanella contro il Lyons Piacenza dlel’ex Bernardo Urdaneta, battuto 24-12, i leoni gialloneri si preparano a un’altra sfida delicata. All’andata, sempre allo Zaffanella, vinsero 59-9 e in Coppa Italia con un perentorio 68-14. Cinque punti facili? Non proprio: questi sono quel tipo di incontri che possono rivelarsi insidiosi, se non affrontati con il giusto atteggiamento. Guai a sottovalutare l’avversario. Lo dice anche il tallonatore Matteo Luccardi, che sabato scorso, contro il XV di Urdaneta, è stato tra i protagonisti: subentrato a Dorronsoro, è andato in meta nei primi minuti della ripresa, portando il punteggio sul 21-5, con la trasformazione del “cecchino” Roger Farias: «Siamo contenti per la vittoria davanti al nostro pubblico contro i Lyons Piacenza – afferma il tallonatore giallonero – ma siamo anche consapevoli che non siamo riusciti a esprimere tutto il nostro potenziale. Non siamo riusciti a centrare il bonus, ma siamo molto fiduciosi per i prossimi incontri. La mia meta? Sono felice di aver contribuito al risultato positivo, mettendo anche io a segno una marcatura, considerando che questa per me era una partita speciale, essendo stato un ex giocatore del Piacenza Rugby». Ora prosegue il lavoro sul campo… «Ci stiamo allenando con concentrazione, settimana dopo settimana. La partita di Roma contro la Lazio sarà una prova di maturità per questo gruppo, che ha grandi ambizioni. Saranno fondamentali il lavoro di preparazione e la mentalità con cui affronteremo questo testa-coda».